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Burhaniye’de çöplük yangını

İHA

Burhaniye’de çöplük yangını

Burhaniye ilçesinde, yazlık sitelerin arasındaki çöplük alanda çıkan yangın korkuttu. DenetkoOrjan tatil siteleri arasındaki çöplük yangınını Burhaniye itfaiyesi söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, DenetkoOrjan arasındaki çöplük alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yazlık siteleri duman altında bırakan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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