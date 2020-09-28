Edremit'te uzaktan erişim için seferberlik

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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ın öncülüğünde “Devlet Millet El Ele”, “EBA’ya Ulaşamayan Kalmasın” sloganlarıyla başlatılan “Bir Tablet de Benden” kampanyasına eğitim gönülleri destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda tablet bağışında bulunan Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Hatice Şeniz Tuncel’i ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Kaymakam Turgay Ünsal, eğitime sağlamış oldukları destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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