Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) BALIKESİR merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 18´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 21 ilde 44 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 10 gün önce, 24 kişi gözaltına alındı. Bazı illerde kontörlü veya ankesörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair iddialarla suçlanan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i, tutuklanırken, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-10-02 11:14:43



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