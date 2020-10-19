Gazeteci federasyonlarından ortak talep: “Gazetecilerin yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlanmamalı”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan ortak açıklamada, basın emekçilerinin fiilî yıpranma hakkının basın kartı şartına bağlanmaması talep edildi.

Gazetecilere çalışma şartlarının yıpratıcılığı sebebiyle erken emeklilik sağlayan, 1977 yılında tanınan fiilî hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008’de iptal edilmiş, 2013 yılında yeniden getirilmişti. 2013 yılında getirilen düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Buna göre TBMM 14 Kasım 2020’ye kadar yeni bir yasal düzenleme yapacak.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Ramazan Demir, TBMM komisyonunda görüşülmekte olan yasal düzenleme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı:

"Anayasa Mahkemesinin, basın çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin aldığı karar gereği, gazetecilerin fiilî hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için yasama organının kanunî düzenleme yapması gerekmektedir. Bu düzenleme şu an komisyondadır. Ancak bu haliyle, yıpranma hakkından yararlanmak basın kartı şartına bağlanmaktadır.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak, gazetecilik mesleğinin basın kartı sahibi şartına bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmesini, 5953 sayılı yasaya tabi görev yapan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiilî hizmet süresi zammının basın kartı şartına bağlanmadan geri verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Anayasa Mahkemesi kararının ardından doğacak hukukî boşluğun doldurulması maksadıyla, yapılacak çalışmanın hak kaybına yol açmadan sonuçlanacağına inanıyoruz“.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.