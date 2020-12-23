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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

İHA

Erdekli atletleri Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor

Erdekli atletleri yeni yılda yoğun yarış trafiği bekliyor. Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, korona virüs önlemlerine dikkat ederek küçük gruplar halinde antrenmanlarını sürdürüyor.
Kulübün başkanlığını ve antrenörlüğünü yürüten, aynı zamanda da Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü yapan Niyazi Gülhan ile 2021 Ocak ayından itibaren başlayacak olan çok sayıda Türkiye Şampiyonasına hazırlanan sporcular, çalışmalarını Erdek 18 Eylül Stadyumu ve İlçe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriyorlar.
Çalışmalar hakkında konuşan Niyazi Gülhan, "Emin adımlarla yarışmalara hazırlanıyoruz. Tabi ki önemli bir sürecin içerisinde olduğumuzun da farkındayız. Bunun için gerekli olan korona virüs önlemleri ne ise hepsine fazlasıyla uyuyoruz.
Bu önlemler çerçevesinde; 910 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Komple Atlet Salon Ligi 1. Kademe Yarışmalarına, 2324 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Yarışmalarına, 2627 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Yarışmalarına, 3031 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan U18 Türkiye Salon Atletizm Yarışmaları başta olmak üzere yıl içerisinde yapılacak olan bütün yarışmalar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız her zaman söylediğimiz gibi çocuklara yatırım yaparak Türk Sporuna, Türk Milli Takımına hizmet etmektir” diye konuştu.

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