Bandırmaspor, sezonun ikinci yarısına iddialı giriyor



Başkan Onur Göçmez: İkinci yarının daha iyi olacağını düşünüyorum

"En büyük transferimiz aile ortamı"BALIKESİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez, takımının ligde kalacağına inandığını belirtti. Sezonun ilk yarısını 24 puanla 10'uncu sırada tamamladıklarını hatırlatan Göçmez, "Açık ara ligde kalacağımızı düşünüyorum. İkinci de olabilirsin, beşinci de olabilirsin, yedinci de olabilirsin. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama teknik ekip ve oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "İlk yarı bizim için güzel geçti. Güzel olması için büyük bir mücadele verdik. Özellikle 9'uncu haftadan itibaren çıkışa geçtik. Eğer toparlayamasaydık kötü geçmiş olacaktı. İlk 9 hafta 5 puan aldık. Bizim sezon öncesi bir stratejimiz vardı. Ligi bilen oyuncuları transfer ettik. Şampiyon olan kadroyu ve teknik ekibi tuttuk. Ancak 3 konudan ikisinde başarılı olamadık. Ligi bilmek gerekiyor. Gerçekten TFF 2'nci Lig ile TFF 1'inci Lig arasında çok fark var. Erkan Sözeri hocamızın gelmesiyle toparladık ve ligi 24 puanla 10'uncu sırada tamamladık. Ben 21 puanın yeterli olacağını düşünürken, 24 puan almamız çok iyi oldu. Eğer 9'uncu haftadan sonra gösterdiğimiz performansı sezonun tümüne yaysaydık, şu an ilk 6'da olurduk. Hedefimiz ilk yarının son 8 haftasında gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda sürdürmek. Yönetim olarak bizim için de deneyim oldu. İkinci yarının daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ AİLE ORTAMI"

Ocak ayında kadrolarına iki önemli takviye yaptıklarını kaydeden Göçmez, "Devre arası kampını çok önemsiyorum. Biz 9'uncu haftadan sonra bir aile ortamı yarattık oyuncular, teknik heyet ve yönetim olarak. Antalya'daki devre arası kampına ben de katıldım. Çok güzel bir aile havası var. Takımda mutlu ve huzurlu bir ortam var. Aile olmak bizim en büyük transferimiz oldu. Devre arası kampı çok iyi geçti. Takıma iki önemli takviye yaptık. Takım içindeki huzuru bozmayacak ve bu ligi bilen isimleri tercih ettik. Taha Yalçıner uzun süre Süper Lig'de oynamış bir oyuncu. Torje de yine Süper Lig'de oynamış, herkesin bildiği bir isim. Eğer hızlı bir şekilde adapte olursa çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Bu arkadaşların en büyük özelliği bu aileyi bozmayacak isimler. Kimse takımdan ayrılmak istemiyor. Ben ayrıca Rayo, Del Valle, Erkan Taşkıran, Berat gibi oyuncularımızın mevcut performanslarının üzerine daha fazla koyacaklarını düşünüyorum. Yeni transfer gibi takıma katkı sağlayacaklarını umuyoruz. Derin bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Onur Göçmez'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2021-01-22 10:30:09



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