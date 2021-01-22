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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaştepe´nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

DHA

Savaştepe´nin peri bacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor


Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesinde zaman içerisinde rüzgarların ve yağışların aşındırmasıyla oluşan peri bacaları, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yöre halkı, peri bacalarının bulunduğu bölgenin, yolu ile çevre düzenlemesinin yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyor.
Savaştepe ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan peri bacaları, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdiye kadar gizli kalmış olan peri bacalarının tanıtımı için proje hazırlanması bekleniyor. Yöre halkı da doğal olarak oluşan peri bacalarının bölge turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, bölgeyi gezmek isteyen turist kafileleri için rehberlik yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Başkan Şimşek, peri bacalarının zaman içerisinde rüzgarların, yağışların aşındırması sonucunda doğal olarak oluştuğunu söyledi. Savaştepe'deki peri bacalarının görülmeye değer bir güzellikte olduğunu ifade eden Şimşek, "Biz bu bölgenin tanıtılmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Herkesin Savaştepe peri bacalarını görmesini istiyoruz. Bu konuda belediyemizden yardım talebinde bulunulması durumunda rehberlik etmeye de hazırız" dedi.
TOPLAM 8 PERİ BACASI VAR
Karacam Mahallesi Muhtarı Cemil Yavaş da "Savaştepe´de bulunan peri bacaları halk tarafından bilinmiyor. Bölgemizde toplam 8 peri bacası bulunuyor. En büyük sorunumuz peri bacalarının yeterince tanıtılamamış olması. Ulaşım sorunu da var. Peri bacalarının bulunduğu bölgeye ancak keçi yolu diye tabir edilen patikalardan ulaşım sağlanıyor. Bu bölgenin ilk olarak yolu yapılmalı ve perİ bacaları turizme kazandırılmalı" diye konuştu.
Peri bacalarının bulunduğu bölgede yıllardır hayvan otlattığını söyleyen çoban İsmet Genç ise, "Peri bacaları doğada kalmış bir değer. Çoğu kişi tarafından burada peri bacası olduğu bilinmiyor. Peri bacalarının bulunduğu bölgeye ulaşım zor. Patika yollarla bu bölgeye ulaşabiliyoruz. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Alper ÇOBANOĞLU
2021-01-22 10:33:33

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