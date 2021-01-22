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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cengiz Ankara temaslarını tamamladı

İHA

Başkan Cengiz Ankara temaslarını tamamladı

İvrindi İlçesinde gerçekleştireceği vizyon projeleri, devam eden ve tamamlanması planlanan çalışmaları görüşmek üzere biz dizi ziyaret programı planlayan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Ak Parti İlçe Başkanı Muharrem Mumcu ile birlikte temaslarda bulunmak üzere Ankara’daydı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda konu İvrindi sanayi bölgesiydi.
Başkan Cengiz, ilçesinin lokasyon olarak diğer kırsal ilçelere nazaran çok güzel konumda olduğunu dile getirirken “İlçemizi ana yol güzergahına doğru çekmek, sanayi olarak büyümek, gelişmek, yatırımcıyı bölgeye çekmek ve yeni iş sahaları oluşturmak hedefindeyiz. Sanayi projemiz için Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve diğer kurumlarımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün de fikir alışverişi yapmak, planlarımız doğrultusunda ileriye dönük atacağımız adımları görüşmek için Milletvekilimiz Mustafa Canbey ve İlçe Başkanımız Muharrem Akçal ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank’ı ziyaret ettik. İnşallah attığımız ve bundan sonra da atacağımız adımlar ilçemiz ekonomisine değer katacak “ dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ziyaret edildi.
Başkan Cengiz Enerji Bakanlığı’nda ilçede hedeflenen çalışmaların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdik diyen Başkan Cengiz “ Heyetimiz ile Enerji Bakanı Başdanışmanı Yüksek Coşkunyürek’i ziyaret ettik. ilçemizde enerji yatırımları planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ekiplerimizin hazırladığı projeleri kendilerine takdim ettik. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ilçemiz enerji yatırımlarının gerçekleştirildiği ve çevre ilçe ve illerde adından bahsettiren bir konumda yer alacak” dedi
TİGEM’de damızlık üretim tesisi masaya yatırıldı
Kırsal bir mahalle olduklarını dile getirerek, çiftçimize katkı sağlamak amacı ile de çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Başkan Cengiz “ 2019 yerel seçimlerinde çiftçilerimize sözünü verdiğimiz seçim vaatlerimizden biri de koyun üreticilerimizin damızlık ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir tesis kazandırmaktı. “İvrindi Kuzusu Damızlık Üretim Tesisinde damızlık yetiştirip koyun üreticilerimize sunmak hedefindeyiz. Açacağımız çiftlikte çalışmalarda sona geldik. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışma ile yakında tesisimizi hizmete sunacağız. Bu projemiz ve daha nice hayata geçireceğimiz projelerimizi Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımız ile birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürü TİGEM Sait Kocabay’ı ziyaret ederek masaya yatırdık. Kıvırcık Merinos melezi damızlıklarımızın tedarikini inşallah TİGEM’den sağlayacağız”
İvrindi’ye adliye binası şart
İvrindi adliye binasını farklı bir yere konumlandırma hedefindeyiz diyen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Bu konu önemli bir konu. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız ve adliyede işi olanlar bilirler ne kadar gerekli olduğunu. Bu konuyu takip ediyoruz ve üzerinde önemle duruyoruz” dedi.
İvridi’nin köklü bir tarihi var
İvrindi'nin yerleşme tarihinin M.Ö. 30004000 yıllarına kadar uzanmakta olduğunu dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İlçemizin tarihini gelecek kuşaklara aktarmak en büyük hedefimiz. Tarihi kalıntıların ve binaların bakıma ihtiyacı var. Geçen yıl Vakıflar Bölge Müdürü Şakir Erarı, Müdür Yardımcısı Gökhan Bahçecik ile birlikte İlçe için tarihi öneme sahip ve en eski yapılarından olan Şeyh Bedrettin Camii ve Hamamı, Gazi Evrenos, Tarihi Konak’ın restorasyonu konusunda incelemede bulunmuştuk. Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy’u ziyaret ettik. İlçemizde tarihi binalarımızın gerekli desteğin sağlanarak restorasyonun yapılması hususunda görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu konuda çalışmalar başlayacak”
Spor tesisleri ile büyüyen İvrindi
Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Cengiz “ Belediye olarak kırsala Küçükyenice, Yürekli, Karaçepiş, Kocaeli, Bozören, Okçular, Çarkacı mahallemiz olmak üzere toplamda 7 adet halı saha kazandırdık. Bu projelerimiz artarak devam edecek. Geçen yıl bir dizi ziyaret ve açılış için ilimize teşrif eden ve ilçemizde de misafir ettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için gerekli sözü aldık ve protokol imzalandı. İnşallah kısa sürede ilçemize kazandıracağımız tesisimizde çalışmaların başlamasını hedefliyoruz”
KorucuBergama yolunda çalışmalar devam edecek
İvrindi kırsal olması ile birlikte çevre illere bağlantısı olan önemli bir yerde olduğunu dile getiren Başkan Cengiz “Toplamda İvrindiKorucuBüyükyeniceBergama yol güzergahı olan toplamda 33 km’lik etapta çalışmaların sürmesi en büyük temennimiz. O yolu 30 kırsal mahalle ve Bergama güzergahına giden yolcularımız kullanıyor. Yapımına başlayalı 8 yılı geçti. Geçen yıl itibari ile uzun uğraşlar sonucunda 4,3 kmlik çevre yolumuzun %90’lık kısmını tamamladık. Köprünün Ana yola bağlantısını tamamladıktan sonra inşallah yaza hizmete açacağız. Bununla birlikte devam etmesini beklediğimiz yaklaşık 30 km’lik bir etap kalıyor. Halkımızın çile yolu diye tabir ettiği yolda inşallah çalışmalar en kısa sürede kaldığı yerden devam edecek dedi”

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