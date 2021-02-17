Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Orkan sahada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Orkan sahada

İHA

Başkan Orkan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi Başkan Orkan sahada

Karesi Belediyesi, Balıkesir'i etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sahada görev başındaki ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Dinçer Orkan, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica etti.
Kar yağışının sürekli olmasına rağmen ana arterleri sürekli açık tutmaya çalıştıklarını belirten Başkan Orkan, yağış sonrası buzlanma tehlikesine karşıda tuzlama yapılacağını söyledi. Kapanan Susurluk yolunun açılması için Karesi Belediyesi ekiplerinin de takviyelerde bulunduğunu hatırlatan Orkan, “Özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bunun yanında bize ekipleriyle destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da teşekkür ediyoruz” dedi.
Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İlçe genelinde Karesi Belediyesi ekipleri karla küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ana arter, meydanlar, sağlık kuruluşları başta olmak üzere kamu binaları önünde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, çalışmalara karın olumsuz etkileri geçene kadar devam edilecek.
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Karesi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışları nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç, yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara temel gıda paketleri dağıtıldı. Ekipler ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek soğuk hava şartlarında zorluk yaşamamaları için yanlarında oldu.
Sokak hayvanları unutulmuyor
Karesi'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları da unutulmuyor. Belediye ekipleri tarafından hayvan popülasyonunun fazla olduğu kedi, köpek ve kuş beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapılıyor.
Kar yağışı boyunca acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar, 444 99 10 nolu telefondan ‘İletişim Merkezi’ne 24 saat boyunca ulaşabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altıeylül tüm ekipleriyle sahada
YEREL HABERLER Altıeylül tüm ekipleriyle sahada
Balıkesir´de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi
YEREL HABERLER Balıkesir´de bazı ilçelerde yüz yüze eğitim bir gün ...
Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Bursa karayolu çift taraflı trafiğe açıldı
Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Balıkesir'in 12 ilçesinde eğitime kar engeli
Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir- Susurluk yolu tek şeritten trafiğe açıldı
Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Bursa-İzmir karayolu 17 saat sonra trafiğe açıldı
Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir-Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı
Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Balıkesir'de otoyolunda uzun kuyruklar oluştu
Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı Orta banketler kesilerek araçların çıkışı sağlandı
YEREL HABERLER Kardan kapanan yol ulaşıma açıldı Orta banketler ...
Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı damı çökertti, 10 koyun telef oldu
Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (3)
YEREL HABERLER Bursa- İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Balıkesir Bursa kara yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Bursa kara yolu ulaşıma açıldı
Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Edremit Körfezi Bölgesi vizyon projelerini tanıttı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ...
Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü şekilde açıldı Kar esaretinde sona doğru
YEREL HABERLER Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü ...
Edremit Kaymakamlığında pandemi ve güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edremit Kaymakamlığında pandemi ve güvenlik ...
Burası kardan adamların caddesi
YEREL HABERLER Burası kardan adamların caddesi
Ayvalık’ta afet ve acil toplanma alanları belirlendi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta afet ve acil toplanma alanları belirlendi
Kazdağları'nda kar yağışı devam ediyor Ekipler bir yandan yolu açık tutmaya çalışıyor, bir yandan da kayan araçları kurtarıyor
YEREL HABERLER Kazdağları'nda kar yağışı devam ediyor Ekipler bir ...
Karda mahsur kalanlar anlattı Kimisi çocuklarına giderken, kimisi ekmek peşinde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalanlar anlattı Kimisi çocuklarına ...
Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edremit'te terör örgütü propagandası yapan 3 kişi ...
Bursa-İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı (2)
YEREL HABERLER Bursa-İzmir Otoyolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Belediye ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu
Ayvalıkgücü Kadın Voleybol Takımında “Ezgi” şoku
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Kadın Voleybol Takımında “Ezgi” şoku