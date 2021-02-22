Hayvanseverler kedilerini köpeklerine boğdurtuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanseverler kedilerini köpeklerine boğdurtuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu

İHA

Hayvanseverler kedilerini köpeklerine boğdurtuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu

Balıkesir’in Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, kedilerini köpeklerine boğdurttuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu.
Soğanyemez Mahallesi 501. Sokak ve Cennetayağı Mahallesi 791. Sokak’ta G.A. ve N.T.’nin şikayeti üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki zihin engelli A.K. isimli genci gözaltına aldı. Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, “İlçemizde katledilen hayvanlar vardı. Bu hayvanların katledildiğini ispatlayamıyorduk. Arkadaşın hiçbir şekilde cezai ehliyeti olmadığı için her gün elini kolunu sallaya sallaya köpeklere kedileri katledişinin videolarını izlemek zorunda kaldık. O görüntüler bizler için çok acıydı. Avukatımız Deniz hanım destek oldu. Kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz ve ilçe sağlık müdürümüz sessiz kalmadı. 20 günlük bir program dahilinde bugün adliyedeyiz. Ahmet 8 yıl sonra ilk defa gözlem altına alındı. Edremit’in hayvanları da katledilmedi ve şiddet görmedi. Bizler de bunun için gönül rahatlığı içindeyiz” dedi.
Avukat Deniz Can ise “Kişinin akıl sağlığı yerinde değil. Hayvanlara uygulanan şiddet şu anki mevzuat kapsamındaki ilgili yasada suç değil. Sadece para cezası yaptırımına tabii tutulabiliyor. Ancak öncelikli olarak bununla ilgili yasanın çıkması gerekiyor. Gözetim altına alındığında en yakın hastaneye yatırılınca da uzun süreli tutulamıyor. Ondan sonra yine çıkıyor ve çıktığında yine her türlü hayvana sokak hayvanı olsun, sahipli hayvan olsun, hiç fark etmez, yine bu durumun önüne geçebilmek için bu çocuğun sürekli olarak artık bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tutulması gerekiyor. Hayvanseverler olarak gerçekten çok uzun uğraşlar verdik. Ben ilgili Cumhuriyet Savcımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hassasiyeti ve ilgisinden dolayı çocuk hakkında gözaltı kararı alındı” diye konuştu.
Öte yandan, şahsın gözaltına alınması sonrasında çok sayıda hayvansever ise adliye önünde toplandı. Asayiş ekipleri, gerekli işlemin yapıldığını hatırlatarak kalabalığın dağılmasını istedi. İkaz sonrası hayvanseverler adliye önünden dağıldı.
Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen A.K. savcılık tarafından hastanede tedavi edilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan gencin Manisa Ruh Sağlığı ve Akıl Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Gencin polis kontrolünde Manisa Ruh Sağlığı ve Akıl Hastanesi’ne gönderileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kurtuluş Gemisi” için anma etkinliği
YEREL HABERLER “Kurtuluş Gemisi” için anma etkinliği
Korucu’ya 112 Acil İstasyonu
YEREL HABERLER Korucu’ya 112 Acil İstasyonu
Başkan Orkan’dan sağlık çalışanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Orkan’dan sağlık çalışanlarına ziyaret
Balıkesir'de son 1 haftada 85 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 1 haftada 85 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir'de son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisi ...
Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye ...
Ayvalık'ta sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık'ta sahte içki operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı
(Özel) 700 yıllık kale miras kaldı
YEREL HABERLER (Özel) 700 yıllık kale miras kaldı
Kar altında termal keyfi
YEREL HABERLER Kar altında termal keyfi
Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı “Hibe desteğini kaçırmayalım”
YEREL HABERLER Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son ...
Ayvalık’ta eTwinning Projesi Storyline senaryom - Benim sevgili ağacım
YEREL HABERLER Ayvalık’ta eTwinning Projesi Storyline senaryom - ...
Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"
YEREL HABERLER Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"
Yusuf Şimşek: "Engelleri yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Yusuf Şimşek: "Engelleri yavaş yavaş aşmaya ...
Ayvalık’ta kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta kaçak içki operasyonu
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Bursaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Bursaspor: 0
TFF 1. Lig: Aydeniz Et Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Aydeniz Et Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: ...
Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina
YEREL HABERLER Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina
Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor
Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için 'kırmızı' mücadele
YEREL HABERLER Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için 'kırmızı' ...
Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi
Balıkesir'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı
YEREL HABERLER Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı