Hayvanseverler kedilerini köpeklerine boğdurtuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu

Balıkesir’in Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, kedilerini köpeklerine boğdurttuğunu ileri sürdükleri zihin özürlü gençten şikayetçi oldu.

Soğanyemez Mahallesi 501. Sokak ve Cennetayağı Mahallesi 791. Sokak’ta G.A. ve N.T.’nin şikayeti üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki zihin engelli A.K. isimli genci gözaltına aldı. Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, “İlçemizde katledilen hayvanlar vardı. Bu hayvanların katledildiğini ispatlayamıyorduk. Arkadaşın hiçbir şekilde cezai ehliyeti olmadığı için her gün elini kolunu sallaya sallaya köpeklere kedileri katledişinin videolarını izlemek zorunda kaldık. O görüntüler bizler için çok acıydı. Avukatımız Deniz hanım destek oldu. Kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz ve ilçe sağlık müdürümüz sessiz kalmadı. 20 günlük bir program dahilinde bugün adliyedeyiz. Ahmet 8 yıl sonra ilk defa gözlem altına alındı. Edremit’in hayvanları da katledilmedi ve şiddet görmedi. Bizler de bunun için gönül rahatlığı içindeyiz” dedi.

Avukat Deniz Can ise “Kişinin akıl sağlığı yerinde değil. Hayvanlara uygulanan şiddet şu anki mevzuat kapsamındaki ilgili yasada suç değil. Sadece para cezası yaptırımına tabii tutulabiliyor. Ancak öncelikli olarak bununla ilgili yasanın çıkması gerekiyor. Gözetim altına alındığında en yakın hastaneye yatırılınca da uzun süreli tutulamıyor. Ondan sonra yine çıkıyor ve çıktığında yine her türlü hayvana sokak hayvanı olsun, sahipli hayvan olsun, hiç fark etmez, yine bu durumun önüne geçebilmek için bu çocuğun sürekli olarak artık bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tutulması gerekiyor. Hayvanseverler olarak gerçekten çok uzun uğraşlar verdik. Ben ilgili Cumhuriyet Savcımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hassasiyeti ve ilgisinden dolayı çocuk hakkında gözaltı kararı alındı” diye konuştu.

Öte yandan, şahsın gözaltına alınması sonrasında çok sayıda hayvansever ise adliye önünde toplandı. Asayiş ekipleri, gerekli işlemin yapıldığını hatırlatarak kalabalığın dağılmasını istedi. İkaz sonrası hayvanseverler adliye önünden dağıldı.

Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen A.K. savcılık tarafından hastanede tedavi edilmesi gerektiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan gencin Manisa Ruh Sağlığı ve Akıl Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Gencin polis kontrolünde Manisa Ruh Sağlığı ve Akıl Hastanesi’ne gönderileceği öğrenildi.

