Altıeylül Belediyesi geleceğe yatırım yapıyor

Pandemi sürecinde Altıeylül Belediyesi, gönüllü öğretmenler eşliğinde öğrencilere ders vererek eğitime olan desteğini sürdürüyor. Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü faaliyetler kapsamında da geleceğe yatırım yapılıyor.

Altıeylül Belediyesi, Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle sadece öğrencilere değil; tüm Balıkesir’e hitap ediyor. Daha önce de Plevne Millet Kıraathanesi’nde sürdürülen çalışmalar neticesinde birçok öğrenci üniversitelerin önemli bölümlerini kazanmış; aileler ve öğrenciler de Altıeylül Belediyesi’nin böyle güzel bir uygulamaya vesile olmasından dolayı şükranlarını sundu.

8. sınıflara özel eğitim koçluğu

Geleceğe yatırım olarak görülen gençlerimize desteklerini sürdüren Altıeylül Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda “8. Sınıflara Özel Eğitim Koçluğu” faaliyetini hayata geçiriyor. Bu kapsamda LGS’ye hazırlanan öğrencilerin daha önce Millet Kıraathanelerinde üniversite sınavına hazırlanarak başarılı olan büyüklerinin izinden gitmeleri bekleniyor. Pandemi süreci ve gelen kısıtlamalar dolayısıyla şimdilik 12 tane 8. sınıf öğrencisi ile başlatılacak olan programda öğrencilere her alanda destek sağlanacak. Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları, deneme takibi ve analizi, kaygı ve stres yönetimi, öğrenme stilini belirleme, kişiye özel hedef belirleme çalışmaları ve haftalık görüşme programlarıyla öğrenciler sıkı bir eğitim kampına alınacak. Tamamı gönüllü öğretmenlerden oluşan ekibinin içerisinde hâlihazırda Altıeylül Belediyesi bünyesinde çalışan eğitim fakültesi mezunu öğretmenler de yer alacak.

Başkan Avcı “inancım çok yüksek”

Covid19 pandemisi dolayısıyla şimdilik uzaktan gerçekleştirilecek faaliyetler salgının gidişatı, kısıtlamaların hafifletilmesi ve uzman görüşünün de alınmasıyla birlikte yüz yüze olarak Millet Kıraathanelerinde devam edecek. Daha sonraki süreçte 6, 7, 9 ve 10. sınıflarla da online eğitim yapılması planlanıyor. Eğitime olan katkılarından dolayı birçok kez takdir toplayan Başkan Avcı “Bu süreçte eğitim ve öğretimin aksamaması için Altıeylül Belediyesi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza olan inancım çok yüksek; bunun meyvelerini geçmişte de almıştık. Üniversiteye hazırlanan genç kardeşlerim, Millet Kıraathanelerine gelerek buradaki gönüllü öğretmenlerimiz vasıtasıyla üniversite sınavında yüksek başarılar elde etmişti. Şimdi de LGS’ye hazırlanan gençlerimize “8. Sınıflara Özel Eğitim Koçluğu” programımızla desteğimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda tamamı gönüllü öğretmenlerden oluşan ekibimizin içerisinde, bu işe gerçekten gönül vermiş eğitim fakültesi mezunu personelimiz de bulunuyor. İnşallah hep birlikte başladığımız bu işten de yine yüzümüzün akıyla çıkarak geleceğe yatırım yapmış olacağız. Çünkü gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.

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