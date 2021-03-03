Dursunbey Belediyesinde korona virüs taraması

Dursunbey Belediye personeline İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid19 testi yapılırken, 170 personel arasında 1 kişinin testi pozitif çıktı.

Balıkesir genelinde artış eğiliminde olan korona virüs salgını ile ilk günden bu yana titiz bir mücadele sürdüren Dursunbey Belediyesi personeline korona virüs testi yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğünce yapılan test taramasında toplam 170 kişi test oldu.

Test sonuçları hakkında bilgi veren Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan; “Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan’ın girişimleri ile çalışma arkadaşlarımıza yönelik yapılan PCR taramasında 170 arkadaşımızdan sürüntü örnekleri alındı. Gelen sonuçlara göre şükürler olsun sadece bir arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Korona virüs salgını ile en başından bu yana sürdürdüğümüz kararlı mücadele bundan sonraki süreçte de devam edecek. İnşallah bu süreci kurallara uyarak atlatacak, özlediğimiz günlere yeniden ulaşacağız” dedi.

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