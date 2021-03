Ülkemizin deprem bölgesinde olması sebebiyle toplumda deprem bilincini oluşturmak adına eğitimler vererek Türkiye’yi depreme hazırlayan AFAD, 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olacağını ve tüm illerde Afet Eğitim Seferberliği başlatıldığını ilan etti.

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, kurum olarak toplumda deprem bilincinin oluşturulması ve deprem tehlikesinin kamuoyu gündeminde kalması amacıyla 17 Mart tarihlerinin Deprem Haftası olarak gündeme geldiğini dile getirdi. Bayram Şahin, Deprem Haftası’nda deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, Balıkesir özelinde son 123 yıldır büyük depremin bulunmadığını ifade etti. Balıkesir’de her an deprem olacakmış gibi hazırlandıklarını da belirten Bayram Şahin, deprem öncesi hazırlıklarının tamam olduğunu belirtti.

AFAD Balıkesir koordinasyon merkezinde düzenlediği toplantının ardından kurum personeli basın mensuplarına yangın söndürme eğitimi verdi.



“Mart sonuna kadar 50 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz”

2013 yılında başlanan Afete Hazır Türkiye Projesi ile toplumun her kesimine yönelik düzenlemeye başlanan Afet Farkındalık Eğitimleri ile 2021 yılına kadar Balıkesir’de 87 bin 675 kişiye ulaştığını ifade eden AFAD İl Müdürü Bayram Şahin 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri çerçevesinde Mart ayı sonu itibariyle 50 bin kişi katılımcı hedeflediğini ifade etti. Şahin, “2013 yılında başlayan Afete Hazır Türkiye Projesi ile toplumun her kesimine yönelik düzenlemeye başlanan Afet Farkındalık Eğitimleri ile 2021 yılına kadar ilimizde 87 bin 675 kişiye ulaşılmıştır. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmiş olup tüm illerde Afet Eğitim Seferberliği başlatılmıştır. Balıkesir Valiliği koordinasyonunda yürütülen Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde Afet Farkındalık; kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer farkındalık; şüpheli posta; sivil savunma; yangın; arama ve kurtarma; başlıkları altındaki eğitimler Balıkesir AFAD tarafından düzenlenmektedir. Hedef kitlesi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri, din görevlileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, sanayi kuruluşları, iş yerleri, meslek odaları, öğrenciler, huzur evleri, rehabilitasyon ve bakım merkezleri, gönüllüler, site sakinleri, aileler ve tüm vatandaşlarımızdan gelen talepler de değerlendirilmektedir. 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri çerçevesinde müdürlüğümüz tarafından şu ana kadar 2 bin 880 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Mart ayı sonu itibariyle hedeflenen katılımcı sayısı 50 bin kişidir. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde öğrenci, öğretmen ve öğrenci ailelerine verilmesi planlanan eğitimler devam etmektedir. İlçelerde kaymakamlıklar koordinasyonunda planlaması yapılan eğitimler, müdürlüğümüz eğitmenleri tarafından Mart ayı itibariyle Altıeylül ilçesi ile başlayıp Ayvalık ve diğer ilçelerimizle devam edecektir. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında yapılan eğitimler, kurumsal internet sitemizde, Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla billboardlarda, toplu taşıma araçlarında, reklam panolarında ve sosyal medyada düzenli olarak paylaşılmaktadır” şeklinde konuştu.



“Balıkesir’de her an deprem olabilecekmiş gibi hazırlanıyoruz”

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Balıkesir’in deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak son 123 yıldır büyük bir depremin olmadığını ve Balıkesir’de her an deprem beklediklerini ve bu depreme karşı hazır olduklarını ifade etti. Şahin, Balıkesir’deki fay hatlarının büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi. Bayram Şahin yakın zamanda meydana gelen İzmir depreminde de ön saflarda bulunarak vatandaşlara yardım ettiğini söyledi. Şahin, aynı zamanda Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan hortum sonucunda hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini hortumdan etkilenen binalara da toplamda 204 bin lira ödenek çıkarıldığını söyledi.



“Afete hazırlık çalışmaları 27 ayrı çalışma grubu yürütüyor”

Afet öncesi risk, zarar azaltma, hazırlık; afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları İl Afet Müdahale Planı ve 26 adet yerel düzey çalışma grup planları üzerinden yürütüldüğünü ifade eden AFAD İl Müdürü Bayram Şahin “Her yıl güncellenen planlarda ilimizin jeolojik durumu göz önüne alınarak deprem senaryoları üretilmekte ve elde edilen sonuçlarla kapasite geliştirme kararları alınmaktadır” dedi.



“İRAP Eylül 2021’de tamamlanacak”

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eylül 2021’de tamamlanmak üzere devam ettiğini belirten Şahin, “Afet öncesi planlama çalışmaları kapsamında ilimizdeki afet risklerinin azaltılmasını amaçlayan kamu kurum ve kuruşları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da paydaşları olarak yer aldığı, İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmaları AFAD Balıkesir İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Eylül 2021 tarihinde tamamlanmak üzere devam etmektedir” şeklinde konuştu.



“Toplanma alanı sayısı bin 585’e yükseldi”

Deprem Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, ilde bulunan toplanma alan sayısının bin 585 olduğunu açıkladı. Bayram Şahin konuşmalarının devamında, “Toplanma ve barınma alanları ile ilgili çalışmalar, İl Müdürlüğümüz tarafından 20 İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi ile yapılan toplantı ve yerinde incelemeler sonrasında güncellenmiştir. İl genelinde belirlenen barınma alanı sayısı 43, toplanma alanı sayısı bin 585’tir” dedi.



Gazetecilere yangın söndürme eğitimi verildi

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin'in yaptığı basın açıklamalarının ardından toplantıya gelen gazetecilere yangın tatbikatı yaptırılarak olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği gösterildi.

