Balıkesir'de 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 04/03/2021 tarihinde yapılan 7 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 11 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı ve 10 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 10,44 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hap, 0,15 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

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