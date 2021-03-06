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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 2

İHA

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig’in 25. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 22 berabere kaldı.
Bandırmaspor yönetim kurulu maçın başlama vuruşu ile beraber geçen haftalardaki hakem hatalarını alkışlayarak protesto etti.

Maçtan dakikalar
17. dakikada rakibiyle çarpışan Onur Akbay ambulansla hastaneye gönderilirken yerini Mehmet Yiğit'e bıraktı.
37. dakikada sol kanattan gelişen atakta Recep’in şutu savunmaya çarparak Zülküf’ün üstünden filelere gitti. 01
45. dakikada Orhan gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
59. dakikada Feyyaz’ın kullandığı korner atışında savunma elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Pote kaleciyi terse yatırarak eşitliği sağladı. 11
64. dakikada Gökay’ın kaleciye bıraktığı topta araya giren Recep’in pasında Ahmet topu filelere yolladı. 12
82. dakikada Hakan’ın ortasında Pote yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Serna topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 22

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx
RH Bandırmaspor: Zülküf Özer x, Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx, Mickael Frank Pote xx (İshak Çakmak dk. 84 ?), Michel Landel x, Doğan Can Davas xx (Ruben Rayos Serna dk. 79 xx), Onur Akbay xx (Mehmet Yiğit dk. 17 xx), Emir Halilovic x (Yonathan Del Valle dk. 46 xx), Orhan Ovacıklı x, Gökay Güney xx, Taha Yalçıner x (Hakan Bilgiç dk. 79 x)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Altınordu: Erhan Erentürk x, Metehan Mimaroğlu xx, Oğulcan Ülgün xx, Kahraman Demirtaş xx, Furkan Çil xx (Ufuk Budak dk. 90 ?), Recep Aydın xxx (Emre Çeltik dk. 67 xx), Hüsamettin Yener x (Burak İnce dk. 90 ?), Şeref Özcan x (Furkan Metin dk. 46 xx), Yusuf Can Esendemir xx, Rahmi Salih Kaya xx, Enis Destan xx (Ahmet Dereli dk. 46 xx)
Yedekler: Muzaffer Kocaer, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Recep Aydın (dk. 37), Ahmet Dereli (dk. 64) (Altınordu), Mickael Frank Pote (dk. 59 pen.), Ruben Rayos Serna (dk. 82 pen.) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Orhan Ovacıklı (dk. 45+2) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Zülküf Özer, Taha Yalçıner, Hakan Bilgiç, Gökay Güney (Bandırmaspor), Yusuf Can Esendemir, Enis Destan, Furkan Metin (Altınordu)

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