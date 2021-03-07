Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak Büyükşehir, İklim Değişikliği Planı hazırlıyor

İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı” 9 Mart’ta gerçekleştirilecek. Çevrimiçi olarak yapılacak çalıştay, Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları kapsamında “Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı” gerçekleştirilecek. 9 Mart Salı günü saat 10.30 ile 17.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak yayınlanacak çalıştayda; “Küresel İklim Değişikliği ve Kentler”, “İklim Değişirken Endüstri Gelişir mi”, “İklim Değişikliğinde Sağlık Sektörünün Uyumu”, “İklim DeğişikliğiHava Kirliliği”, “İklim Değişikliği Senaryoları Altında Sulama Barajlarının Sürdürülebilirliğinin İrdelenmesi” gibi konu başlıkları uzmanları tarafından ele alınacak.

Youtube hesabından takip edilebilecek

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), İstanbul Teknik Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, UCLGMEWA’nın işbirliğinde gerçekleştirilecek olan çalıştay, Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube hesabından takip edilebilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLGMEWA Çevre Komitesi Başkanı Yücel Yılmaz’ın da açılış konuşması yapacağı çalıştaya katılım için başvurular ise http://basvuru.balikesir.bel.tr adresinden yapılacak.

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