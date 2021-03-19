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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı

İHA

Balıkesir son bir aylık vakalardaki artışla sınıfta kaldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı açıklamalarda son bir aylık vaka artışlarındaki sürece bakıldığında Balıkesir’in sınıfta kaldığını ifade etti.
Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtım toplantısına katılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamalarda korona virüsle mücadele konusuna da değindi. Vali Şıldak yaptığı açıklamalarda, Bandırma kaynaklı mutasyonlu virüsün olduğunu dile getirerek Balıkesir’de görülen her 100 vakanın 65 vakasının mutasyonlu virüs olduğunu söyledi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı konuşmalarda vaka artış oranlarının başarısızlık olmadığını bağışıklık düzeyini aşağıda tutmak ve toplumu sağlıklı bir şekilde aşıya ulaştırmak olduğunu belirtti. Vali Şıldak, “İçinde bulunduğumuz süreç de aslında bir doğal afet sürecidir. Yani Covid19 salgın hastalığı 11 Mart 2020’de ilk vakanın görüldüğü, ilk tedbirlerin alınmaya başlandığı tarih itibariyle 1 yılı geride bıraktığımız bu yorucu süreçte insanlarımıza, görev alan ve sorumluluk üstlenen bütün görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. İlimizde uzun bir maraton aslında başarı ile yürütüldü. Maratonun son anında maalesef yükselme eğilimine yakalandık. Dün itibariyle sayıları aldık. İçişleri Bakan Yardımcımızın başkanlığında en kötü durumdaki 18 ilin valisiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Yükseliş trendinde olan ve sayıları yükselen en kötü 4’üncü iliz. Bu kesinlikle umutsuzluk içeren bir tabloyu ifade etmiyor. Dönemsel dalgalanmalar var. Karadeniz bölgesi, Marmara’da da Edirne ve Balıkesir yüksek. Aslında şimdiye kadar iyi mücadele etmenin bağışıklık düzeyini aşağıda tutmanın, toplumu sağlıklı bir şekilde aşıya ulaştırmanın bir sonucu da diyebiliriz buna. Geldiğimiz aşamada artık her birimizin toplum olarak dayanışmaya ihtiyacı var. Esnafımızın daha da rahatlayabilmesi, okullarımızın tam anlamıyla açılabilmesi, her birimizin daha rahat dolaşabilmesi için, bu işin daha fazla uzamaması için tedbirlere uymamız gerekiyor” dedi.
Yaptığı açıklamaların devamında yoğun bakım, entübe ve vefat eden vatandaşların fazla olduğunu dile getiren Vali Şıldak, "İlimiz kırmızı alarm veriyor. Bunu fark edip bir an önce adım atmamız gerekiyor. Adım çok basit; maske, mesafe ve temizlik. Bu üç kural hiç de hafife alınacak gibi değil. Gerçekten bunu uyguladığınız zaman, her yerde dikkat ettiğiniz zaman, herkesin dikkat etmesi sonucunda hastalık bulaşmıyor. Bizim Bandırma merkezli bir mutasyonumuz var. İlimizde görülen her 100 vakanın 65’i mutasyonlu. Bu virüs çok daha hızlı yayılıyor. Bir kişi ortalama 6 kişiye bulaştırıyor. Öncesindeki normal virüs böyle değildi. Bir de şöyle bir anlayış oluştu, daha az öldürüyor deniliyor. Hiç de öyle değil. Ciddi bir yoğun bakım doluluğumuz var. Çok şükür ki daha hiç tıkanmadık. Hiç kimseyi yataksız bırakmadık. Bazı iller biliyorsunuz bu anlamda çok büyük kriz yaşadı. Fakat şu anda da yoğun bakımda da, entübede de, vefat edende de çok fazla vatandaşımız var. İnsanlarımızda bir gevşeme, rahatlama oluşmuş olabilir. Bunun biz yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ev ziyareti ve kapalı ortam ziyaretleri, toplu etkinlik olmamalı. Balıkesir toplam vaka sayısında nüfusuna göre hep ilk sıralardaydı. En kötü 12’nci sırada olduk. Bu kadar nüfusa ve turizm hareketliliğine rağmen şu an hala 12’nci sıradayız. Ama son bir aya geldiğimizde tıkanıyoruz. Orada sınıfta kalıyoruz. Başarısız gibi görünmek ve kırmızı renkte kalmak bizi üzüyor. Bu anlamda hepimize sorumluluk düştüğünü bu vesileyle bir kere daha paylaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak konuşmalarına son vermeden önce sabaha karşı hayata gözlerini yuman Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu’na Allah’tan rahmet dilediğini belirtti. Vali Şıldak, “Bir de üzücü bir haber aldık. Bu sabaha karşı Sanayi Odası Başkanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. Hasan Bey uzun süren bir hastalığı maalesef yenemedi. Hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Biz de üzüntülerimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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