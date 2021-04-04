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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havran Barajı yöreye bereket getirdi

İHA

Havran Barajı yöreye bereket getirdi

Burhaniye ilçesinde, Havra Barajından gelen sulama borularında bakım çalışmalarına başlanırken, barajın yöreye bereket getirdiği bildirildi.
Havran ilçesinde, 11 yıl önce hizmete giren Havran Barajı, Edremit Körfezinde yaklaşık 3 bin 530 hektar alanı suya kavuştururken, yöreye bereket getirdi. Barajın sulama havrasında sezon hazırlıkları devam ederken, vana ve borular gözden geçirilmeye başlandı. Kırsal Börezli Mahallesindeki zeytinliğinin baraj suyundan sulandığını anlatan Kazım Karabıyık, “Havran Barajı yöreye bereket getirdi. Binlerce dekar arazi sulu tarıma açılırken, havzadaki zeytinliklerde de ürün kalitesi arttı. Sulanan arazilerde salamuralık zeytin verimi arttı. Bunun için geçtiğimiz sezonda Gemlik zeytini üreticinin yüzünü güldürdü. Kısacası Havran barajı yöreye bereket getirdi” dedi.

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