Ameliyatın ardından fenalaşan Fatma öğretmen, yaşamını yitirdi

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Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Fatma Türker (39), geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından fenalaşarak, yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi Türker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burhaniye'de yaşayan, Havran Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Fatma Türker, kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle İzmir´de ameliyata alındı. Operasyonun ardından fenalaşan Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burhaniye ilçesi Ören Mahallesindeki evinin önüne getirilen Fatma Türker'in cenazesi, alınan helallikten sonrası Geriş Mezarlığı'nda getirildi. Cenaze törenine, Türkmen'in ailesi, öğretmen arkadaşları ve sevenleri katıldı. Mezarlıkta taziyeleri kabul eden eşi Tolga Türker, ayakta durmakta zorlandı. Fatma öğretmenin ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Fatma Türker, gözyaşları arısında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2021-04-08 16:44:16



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