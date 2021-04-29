BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, son dönemde gerçekleştirilen güçlü atılımla Balıkesir ve çevresindeki, “sağlıkta çekim merkezi” olma özelliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Üniversite olarak sağlık alanındaki çalışmalara özel önem verdiklerini ifade eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Üniversite Hastanesinde öğretim üyesi ve sağlık personeli bakımından oldukça güçlü bir kadroya sahip olduklarını söylerken, onaylanan 100 yataklı ek hastane binası projesini de kısa sürede hayata geçirerek hastanenin hizmet kapasitesini daha da arttırmak istediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve YÖK Başkanlığımızın da destekleriyle sağlık alanındaki gelişim ve atılımımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

2019’da açılan Acil Servis ile şehir dışına sevkler azaldı

Üniversite hastanesinde 2019 yılı Şubat ayında Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte açılan Acil Servisin, kısa sürede gerçekleştirdiği gelişimle 3. Basamak seviyelendirmesini elde ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Acil Servisin faaliyetleriyle beraber 2 yılı aşkın sürede çok sayıda acil vakanın şehir dışına sevkinin önüne geçilmiş oldu. Acil Servisin açılması, Acil Tıp Anabilim Dalına ilk asistanlarımızı kabul edebilmemiz açısından da oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Personel sayısında yaklaşık iki kat artış

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastanede personel sayısı bakımından son iki yılda yaklaşık iki kat oranında bir artış gerçekleştirildiğinin altını çizerken, “70’i öğretim üyesi, 156’sı asistan doktor, 235’i farklı branşlarda sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli, 63’ü de diğer idari personel olmak üzere toplam 524 yeni personelimiz Üniversite Hastanemiz bünyesinde göreve başladı. Böylelikle toplam personel sayımız yaklaşık 900 oldu. Niceliksel artış, sağlık hizmetlerine niteliksel artış olarak da yansımış oldu. Hizmet verdiğimiz polikliniklerimizin ve branşlarımızın yelpazesi genişledi. Büyümeye bağlı olarak daha önce yapılamayan birçok cerrahi işlem hastanemizde yapılmaya başlandı. Ayrıca şehir merkezinde de üniversitemizin sağlık hizmetlerinin verilebilmesi adına Altıeylül Semt Polikliniğini de bu dönemde açtık” ifadelerini kullandı.

Şehirle bütünleşmenin gerçekleştiği alanların başında sağlık hizmetleri geliyor

Şehirle bütünleşme hedefi bakımından Üniversite Hastanesinin kendileri için önemine değinen Prof. Dr. İlter Kuş; “Balıkesir Üniversitesi olarak, kaliteli eğitim ve bilim üretiminin yanı sıra her alanda şehrimizle bütünleşmek önceliğimizdir. Şehirle bütünleşmenin gerçekleştiği alanların başında sağlık hizmetleri geliyor. Hastanemizde sahip olduğumuz imkanları, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir biçimde şehrimiz için kullanmaya devam ediyoruz. Salgın döneminin hemen başında da Covid19 PCR Tanı Merkezimiz ve sonrasında ihtiyaç doğrultusunda Covid Yoğun Bakım Ünitesi faaliyete geçirildi” dedi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ayrıca salgınla mücadelede maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak başta olmak üzere herkese görev düştüğünü de hatırlatırken, “Devletimiz ve fedakar sağlık personelimiz her türlü çabayı ortaya koyuyor. Vatandaşlar olarak da hep birlikte kurallara uyalım” uyarılarında bulundu.

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