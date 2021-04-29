BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”

İHA

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, son dönemde gerçekleştirilen güçlü atılımla Balıkesir ve çevresindeki, "sağlıkta çekim merkezi" olma özelliğini güçlendirmeye devam ediyor.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, son dönemde gerçekleştirilen güçlü atılımla Balıkesir ve çevresindeki, “sağlıkta çekim merkezi” olma özelliğini güçlendirmeye devam ediyor.
Üniversite olarak sağlık alanındaki çalışmalara özel önem verdiklerini ifade eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Üniversite Hastanesinde öğretim üyesi ve sağlık personeli bakımından oldukça güçlü bir kadroya sahip olduklarını söylerken, onaylanan 100 yataklı ek hastane binası projesini de kısa sürede hayata geçirerek hastanenin hizmet kapasitesini daha da arttırmak istediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve YÖK Başkanlığımızın da destekleriyle sağlık alanındaki gelişim ve atılımımız hız kesmeden devam edecek” dedi.
2019’da açılan Acil Servis ile şehir dışına sevkler azaldı
Üniversite hastanesinde 2019 yılı Şubat ayında Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte açılan Acil Servisin, kısa sürede gerçekleştirdiği gelişimle 3. Basamak seviyelendirmesini elde ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Acil Servisin faaliyetleriyle beraber 2 yılı aşkın sürede çok sayıda acil vakanın şehir dışına sevkinin önüne geçilmiş oldu. Acil Servisin açılması, Acil Tıp Anabilim Dalına ilk asistanlarımızı kabul edebilmemiz açısından da oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.
Personel sayısında yaklaşık iki kat artış
Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastanede personel sayısı bakımından son iki yılda yaklaşık iki kat oranında bir artış gerçekleştirildiğinin altını çizerken, “70’i öğretim üyesi, 156’sı asistan doktor, 235’i farklı branşlarda sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli, 63’ü de diğer idari personel olmak üzere toplam 524 yeni personelimiz Üniversite Hastanemiz bünyesinde göreve başladı. Böylelikle toplam personel sayımız yaklaşık 900 oldu. Niceliksel artış, sağlık hizmetlerine niteliksel artış olarak da yansımış oldu. Hizmet verdiğimiz polikliniklerimizin ve branşlarımızın yelpazesi genişledi. Büyümeye bağlı olarak daha önce yapılamayan birçok cerrahi işlem hastanemizde yapılmaya başlandı. Ayrıca şehir merkezinde de üniversitemizin sağlık hizmetlerinin verilebilmesi adına Altıeylül Semt Polikliniğini de bu dönemde açtık” ifadelerini kullandı.
Şehirle bütünleşmenin gerçekleştiği alanların başında sağlık hizmetleri geliyor
Şehirle bütünleşme hedefi bakımından Üniversite Hastanesinin kendileri için önemine değinen Prof. Dr. İlter Kuş; “Balıkesir Üniversitesi olarak, kaliteli eğitim ve bilim üretiminin yanı sıra her alanda şehrimizle bütünleşmek önceliğimizdir. Şehirle bütünleşmenin gerçekleştiği alanların başında sağlık hizmetleri geliyor. Hastanemizde sahip olduğumuz imkanları, İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir biçimde şehrimiz için kullanmaya devam ediyoruz. Salgın döneminin hemen başında da Covid19 PCR Tanı Merkezimiz ve sonrasında ihtiyaç doğrultusunda Covid Yoğun Bakım Ünitesi faaliyete geçirildi” dedi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, ayrıca salgınla mücadelede maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak başta olmak üzere herkese görev düştüğünü de hatırlatırken, “Devletimiz ve fedakar sağlık personelimiz her türlü çabayı ortaya koyuyor. Vatandaşlar olarak da hep birlikte kurallara uyalım” uyarılarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
YEREL HABERLER 17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
YEREL HABERLER 1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim yapılacak Vali Şıldak, "Kapanmada istismarlara göz yumulmayacak"
YEREL HABERLER Balıkesir'de tam kapanmada çok sıkı denetim ...
Altıeylül Zabıtası “Kırmızı çizgi”ye dikkat çekti
YEREL HABERLER Altıeylül Zabıtası “Kırmızı çizgi”ye dikkat çekti
Kurtuluş Savaşı'nın Son Mehmetlerinin izi bulundu Türkiye'nin tek Harp Coğrafyacısı Bandırma'da
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı'nın Son Mehmetlerinin izi ...
Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir halısını dokumaya başladı
YEREL HABERLER Kanser hastası kadın televizyonda gördüğü Yağcıbedir ...
Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı
Gömeç’te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
YEREL HABERLER Gömeç’te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
O alan köy çocuklarına tahsis edildi AK Partili Gür, “Çocuklarımızın eğitimine hizmet önceliğimizdir”
YEREL HABERLER O alan köy çocuklarına tahsis edildi AK Partili Gür, ...
Ayvalık’ta Kızılay gençlerinden yoksullara ücretsiz pide desteği
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Kızılay gençlerinden yoksullara ücretsiz ...
Vali Şıldak: "Kapanmayla ilgili tüm tedbirleri aldık" Tüm Türkiye'de tam kapanmaya geçiliyor
YEREL HABERLER Vali Şıldak: "Kapanmayla ilgili tüm tedbirleri ...
Bandırmaspor'da Sportif Direktör Layiç oldu
YEREL HABERLER Bandırmaspor'da Sportif Direktör Layiç oldu
Kaymakam Ünsal: “Şehidimizin kemiklerini sızlatmayın”
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal: “Şehidimizin kemiklerini sızlatmayın”
Karesi'de online satranç turnuvası
YEREL HABERLER Karesi'de online satranç turnuvası
Virüsü unutup sokağa akın ettiler
YEREL HABERLER Virüsü unutup sokağa akın ettiler
Resimleriyle öğrenciler Marmara’yı anlattılar
YEREL HABERLER Resimleriyle öğrenciler Marmara’yı anlattılar
Sütlüce Millet Kıraathanesine “Evet” dedi
YEREL HABERLER Sütlüce Millet Kıraathanesine “Evet” dedi
Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi
YEREL HABERLER Ahşap oyna kursuna kadınlardan büyük ilgi
Sındırgı’da öksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan Yavaş'a yazdı
YEREL HABERLER Sındırgı’da öksüz ve yetimlerin isteklerini Başkan ...
Burhaniye MYO’da İstihdam Ofisi kuruldu
YEREL HABERLER Burhaniye MYO’da İstihdam Ofisi kuruldu
“Kültürümüz Kimliğimizdir” yemek kitabına “Tavuklu Akkız” ile girdiler
YEREL HABERLER “Kültürümüz Kimliğimizdir” yemek kitabına “Tavuklu ...
Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti
YEREL HABERLER Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti