Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü

Bu akşam saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması başladı.



Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırmızı il Balıkesir’de de saat 19:00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vatandaşlar cadde ve sokakları boşalttı. İş yerinden geç çıkan vatandaşlar da araç yoğunluğu oluşturdu. Kısıtlamadan muaf olan paket servisi ve su servisi yapan işletmelerin işlerine devam ettiği görüldü. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri saat 19:00 itibari ile denetlemeye başladı.

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