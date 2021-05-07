Balıkesir'de jandarma 23 aranan şahsı göz altına aldı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı göz altına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, İvrindi, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 06 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı göz altına aldı.

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