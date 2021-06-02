Havran Anadolu Lisesinde Hayal Şehrim projesi

Havran Anadolu Lisesi öğrencileri, ERASMUS + Avrupa Birliği Eğitim Platformu kapsamında “The Break Out City (Hayal Şehrim)” adlı ETwinning projesi ile moral buldu. Koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler, pedagojik açıdan desteklenirken, özveri, paylaşım, problem çözme becerisi, özgüven, saygı ve işbirliği ile bir hayal şehri inşa ederek o şehirde kurdukları oyun, sanat, sinema, müzik, yemek, spor, bilim ve haber gibi merkezlerde sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Havran Anadolu Lisesi Müdür Mehmet Arslan, Ocak ayında başlayan projenin Haziran ayı içinde tamamlanacağını söyledi. Müdür Arslan, “Türkiye, Romanya, İtalya ve Bulgaristan olmak üzere 4 farklı ülkeden 15 okulun yer aldığı projede 15 öğretmen 195 öğrenci bulunmaktadır. Havran Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Yeşer Delice Aşkalli ve 26 öğrencisi projede yer alan çeşitli etkinliklerde aktif rol almakta, bir yandan da web 2.0 araçlarını kullanarak teknolojiyi eğitim öğretimde etkin olarak kullanmaktadır. 1 Ocak 2021’de başlayan proje Haziran 2021’de sona erecektir” dedi.

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