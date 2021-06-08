Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

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