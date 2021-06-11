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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Ayvalık'a modern balıkçı barınakları yapılacak

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ayvalık'a modern balıkçı barınakları yapılacak


Fatih Emrah ERDOĞANHüsnü EVRENKadri KAYA/BALIKESİR, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 21 Mayıs'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, fırtınada hasar gören teknelerin sahiplerini ziyaret etti. Karaismailoğlu, "Ayvalık´a yakışır modern balıkçı barınakları, gezi teknelerinin modern şartlarda bağlanmaları ve onların faaliyetini sağlamak için önemli çalışmaların projelerini başlattık" dedi.
Balıkesir´e ziyaret ve incelemeler için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ayvalık'ta 21 Mayıs'taki fırtınada hasar gören teknelerin sahipleriyle görüştü. Balıkçıların sorunlarını dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Ayvalık´a kalıcı ve modern balıkçı barınağı yapımının planlanması için geldiklerini söyledi. Taleplerinin karşılanmasından mutlu olduklarını söyleyen tekne sahipleri ise fırtınanın ardından yapılan yardımlar için teşekkür etti. Bölgede incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, projeler hakkında da bilgi aldı.
'PROJELERİ BAŞLATTIK'
Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Balıkesir'de devam eden ve planlanan projeleri hakkında istişarede bulunup, şantiye ziyaretleri gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda Ayvalık´tayız. Cuma günü Ayvalık önemli bir afet yaşadı. Yoğun fırtına nedeniyle burada hem balıkçı teknelerimiz hem gezi teknelerimiz olsun, deniz yapılarında çok önemli sıkıntılar yaşandı. Devlet olarak ilk günden itibaren Ayvalık gündemimizde. İnşallah bu afeti en az hasarla ve eski hasarları unutturarak çözmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. İlk günlerde, can suyu olarak önemli bir miktarda yardım yapıldı. Bu yardımlar devam edecek, hem balıkçı tekneleri hem gezi teknemiz açısından. Tabi önce Altınova´daki balıkçı kardeşlerimizle birlikte olduk. Şimdi de Ayvalık merkezdeyiz. Ayvalık´a yakışır modern balıkçı barınakları, gezi teknelerinin modern şartlarda bağlanmaları ve onların faaliyetini sağlamak için önemli çalışmaların projelerini başlattık" diye konuştu. 
'DENİZ YAPILARI KONUSUNDA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK'
Projeleri kısa sürede tamamlanmasının ardından yatırım programına alıp, en kısa zamanda yerinde uygulamak için büyük çaba sarf edeceklerini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 19 yıldır Türkiye genelinde yaptığımız ulaştırma ve altyapı yatırımlarında ne kadar büyük projelerin üstesinden geldiysek Ayvalık'ta da buradaki deniz yapıları konusunda da çok önemli gelişmelerin olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte ekip olarak Ayvalık´ın, devamında Balıkesir'in geleceği için önemli adımlar atacağız. Ulaştırma ve altyapı konusunda; kara yolu, hava yolundaki büyük başarılarımız, deniz yolunda da devam edecektir. Ayvalık artık gündemimizin tam ortasında. Deniz yapılarıyla ilgili önümüzdeki günlerde çok önemli gelişmeler olacak. Bugün gündemimiz tamamen Balıkesir. Özellikle kara yolu çalışmaları ve şantiye ziyaretlerimiz olacak" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Balıkesir merkezdeki programlarına katılmak üzere Ayvalık'tan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN-Kadri KAYA
2021-06-11 13:10:08

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