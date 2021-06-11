Balıkesir, Bakan Karaismailoğlu'nu ağırladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ağırladı.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Balıkesir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, il merkezinde Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Cuma namazı çıkışında Vali Hasan Şıldak ile makamda görüşen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yaya olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye girişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Adil Karaismailoğlu, misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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