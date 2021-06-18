Erdek'te ev yangını korkuttu

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Balıkesir'in Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi’nde meydana gelen yangında Nihat Erdoğmuş’a ait ev alev alev yandı.

Yangın kırsal Ormanlı Mahallesi’nde Nihat Erdoğmuş’a ait evde meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın tüm evi sardı. Evin içinde bulunan Nihat Erdoğmuş’un babası Mehmet Erdoğmuş, komşuları tarafından evden çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin 112 acil servise yaptıkları yangın ihbarı üzerine kırsal Ormanlı Mahallesi’ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sonucu evde bulunan eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, can kaybının yaşanmaması mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı.

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