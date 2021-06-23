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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Tıp Fakültesi için 400 yataklı ek bina müjdesi

İHA

Bandırma Tıp Fakültesi için 400 yataklı ek bina müjdesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Tıp Fakültesi hızla gelişiyor. Fakültenin derslik, laboratuvar ve akademisyen odalarının da yer alacağı 400 yataklı hizmet binası için proje hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı periyodik olarak düzenlemekte olduğu basın toplantıları çerçevesinde, üniversitenin Merkez Yerleşkesinde kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda üniversitenin geldiği son noktayı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’den Tıp Fakültesi için 400 yataklı hastane ek binası müjdesi geldi.
Üniversitenin yeni yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Rektör Özdemir, “Durmuş olan Merkezi Derslik binası inşaatı yeniden başladı, Öğrenci Yaşam Merkezinin kaba inşaatı bitirilerek yemekhane bölümleri hizmete açıldı. Diğer bölümleri de yılsonu itibariyle hizmete açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tiyatro ve sinema salonları, kafeterya, kırtasiye, oyun salonları, hobi atölyeleri, öğrenci topluluklarına yönelik toplantı, eğitim ve aktivite odaları ile sosyal ve kültürel anlamda öğrencilerimize çok yönlü hizmet verecek olan Öğrenci Yaşam Merkezimizi öğrencilerimizin çok beğeneceğinden eminim. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binamız tamamlanarak faaliyete geçti. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Çok Amaçlı Spor Kompleksimizin inşaatı hızla yükseliyor. Spor Bilimleri Fakültesi etabının yeni eğitimöğretim döneminde öğrencilerimize hizmet vermeye başlaması planlanmakta, tüm kompleksin ise en geç 20212022 eğitimöğretim yılının 2. dönemine kadar hizmete açılmasını öngörüyoruz. Üniversite yerleşkeleri içerisinde yer alan Türkiye’nin en geniş ve en kapsamlı spor komplekslerinden birini öğrencilerimize ve bölgemize kazandırıyor olmaktan mutluyuz. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının arka tarafında yer alan yerleşkemiz içerisindeki 90 dönümlük arazide, mevcut hastaneden daha büyük, 400 yataklı hastane ek hizmet binası ve öğrencilerimizin eğitimöğretimi için derslikler, laboratuvarlar ile akademisyen odalarından oluşan Üniversitemizin Tıp Fakültesinin yer alacağı bina için proje hazırlıkları tamamlandı. Üniversitemizin öğrenci artışına paralel olarak doğacak yurt ihtiyacı da düşünülerek Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu ile görüşülerek 2.000 yataklı yeni yurt yapımı projesi onaylandı. Liseler Vadisinin bitiminde, Çok Amaçlı Spor Kompleksinin alt tarafında bu 2.000 kapasiteli KYK yurdu inşaatının kısa sürede hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yine Merkez Yerleşkemiz içerisinde öğrencilerimizin hoşça vakit geçireceği yeşil alanlardan oluşan projelerimiz de hızla devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.
BANÜ'de öğrenci sayısı 19 bine yükseliyor
Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, daha sonra üniversiteye dair sayılarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. En son basın toplantısında 9 olan fakülte sayısının 10’a yükseldiğini, bunlardan İslami İlimler Fakültesi hariç 9’una önümüzdeki eğitimöğretim döneminde öğrenci alımı olacağını, 9 meslek yüksekokulundan 8’inin öğrenci alımına başlayacağını, 4 enstitü ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini, 6’sı ön lisans, 6’sı lisans olmak üzere 12 yeni bölüm ve programla şu an 15.000’in üzerinde olan öğrenci sayısının yeni eğitimöğretim yılında 19.000’ e yükseleceğini dile getiren Özdemir, personel sayısının da artarak önümüzdeki yıl sonunda yaklaşık 300’ü idari ve 600’ü akademik olmak üzere 900 personelden oluşan bir aile olacaklarını söyledi. Açılacak 12 yeni bölüm ve programda özellikle İngilizce eğitim verecek bölümlere vurgu yaparak üniversite olarak yabancı dilde eğitime ağırlık verileceğini, önümüzdeki dönemlerde yabancı bölüm ve program sayılarında artış olacağını belirtti. Uluslararası öğrenci sayısında da artış beklediklerini dile getirerek 1.750 uluslararası öğrenciye ilave olarak, yeni dönemde 400 yeni uluslararası öğrenci kabulünün planlandığı ve böylece yeni eğitimöğretim döneminde uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık olarak 2.100 olmasının öngörüldüğünü söyledi.
Diğer yerleşkelerle ilgili de bilgiler paylaşan Rektör Özdemir, Edincik Yerleşkesinde Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi ile Marmara Akvaryumu’nun yapımının tamamlandığı ve yakında açılışının yapılacağı, Gönen Meslek Yüksekokulunda, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt’un öncülüğünde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Yerleşkesi Ek Eğitim ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Protokolü” çerçevesinde yeni eğitim binası için çalışmaların sürdüğünü, Susurluk’ta da yeni yerleşke arazisi içerisinde spor tesisleri için çalışmaların başladığını ifade etti. Eski Pertevniyal Hastanesi için Balıkesir Valiliği, Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında protokol imzalandığını ve Bandırma Belediyesinin 1 yıl içerisinde binanın restorasyonunu gerçekleştirerek Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine teslim edeceğini ve üniversitenin bu binayı başta kent müzesi olmak üzere farklı amaçlarla kullanacağını belirtti.
Rektör Özdemir, son olarak da BANÜ Teknokent projesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kurucu Heyeti teşekkül eden ve Merkez Yerleşke içerisinde yapılması planlanan teknokente bağlı olarak, kurulmakta olan Marmara OSB içerisinde de bir binanın hizmet vermesinin kararlaştırıldığını ve Marmara OSB’nin merkezinde yer alacak BANÜ Teknokent ek hizmet biriminin inşaatının da Marmara OSB tarafından üstlenildiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.
Basın Toplantısı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile ilgili Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından yapılan detaylı bilgi paylaşımının ardından günün anısına fotoğraf çekimiyle son buldu.

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