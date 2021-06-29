Manyas’ta Kaymakam Çelik göreve başladı

Manyas ilçesi Kaymakamlığına atanan Koray Çelik ilçeye gelerek, görevine başladı.

1991 yılında Ankara'da doğan ilk, orta, lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan liseden ve Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden ikincilikle mezun olan Kaymakam Koray Çelik, dört yıl süreyle bir devlet bankasında müfettiş olarak görev yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığının açtığı sınav sonrası Kaymakamlık mesleğine geçmiş, EskişehirGünyüzü ve KaramanBaşyayla ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra çekilen kura sonrası Manyas Kaymakamlığına atandı. Eşi öğretmen olan Koray Çelik'in bir kız çocukları bulunuyor. Kaymakam Çelik iyi derecede İngilizce biliyor.

Kaymakam Koray Çelik ilk açıklamasında kamu ile birlikte özel sektörü de içine katarak ilçeye katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi amaçladığını, asayiş açısından sıkıntının yaşanmadığı, huzurlu bir ilçe olan Manyas'taki gizli kalmış kaynakları kurum ve özel teşebbüs ile beraber ortaya çıkarmayı arzu ettiğini söylerken, öncelikle ilçeyi ve çevreyi tanıyacağını ve sonrasında çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağını açıkladı.

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