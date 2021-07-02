Chukwuma Akabueze Bandırmaspor'da

Covid-19: Kediler ve köpekler de hastalığa yakalanabiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Ümraniyespor'da top koşturan Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da transferler hız kesmiyor. İhtiyaç duyulan mevkilere teknik heyetin raporu doğrultusunda transferler devam ederken son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Chukwuma Akabueze ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Futbol kariyerinde çıktığı 448 maçta 90 kez ağları havalandıran, 83 asiste imza atan başarılı on numara kendisini bir yıl bordobeyazlılara bağlayan imzayı attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.