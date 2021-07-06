Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 020304 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

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