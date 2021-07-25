Kuyuya düşen ineği itfaiye çıkardı

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Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Savaştepe´de Ertan Gökmen´ın, otlaması için meraya saldığı ineklerden biri, üzeri kapatılan kuyunun üstüne çıktı. Bu sırada kapak kırıldı, inek kuyuya düştü. İnek, 10 metre derinlikteki içinde az su bulunan kuyuya düştü. Durumu fark eden Ertan Gökmen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi´ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle kuyuya inen itfaiye eri, kepçeyle sarkıtılan halatı, ineğe bağladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından inek kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibi Gökmen'e teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-07-25 15:49:16



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