Kontrolden çıkan kamyonu beton bariyerler de durduramadı: 5 yaralı Otomobille çarpışan gübre yüklü kamyon Bölge Trafik Amirliği'nin bahçesine daldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada önce otomobil ile çarpışan kamyon Bandırma Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin bahçesine dalarak bahçedeki emniyet araçlarına zarar verdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Bandırma Çanakkale D200 karayolu Erdek Kavşağı mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Mert K.(26) idaresindeki 06 D 5341 plakalı otomobil Çanakkale istikametinden Bandırma istikametine doğru seyir halinde iken Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda bulunduğu Erdek Kavşağı'na geldiği esnada sola dönüş şeridini kullanmayıp orta şeritten kırmızı ışıkta sola dönüş yapmak istedi. Bu esnada Bursa istikametinden Çanakkale istikametine yeşil ışıkta geçiş yapan 11 TD 302 plakalı dorse takılı 11 AAB 206 plakalı tavuk gübresi yüklü çekici kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyon Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin beton bariyerlerini parçalayarak bahçesine daldı. Bahçe içerisinde park halinde bulunan Emniyete ait bir resmi oto ve personele ait iki araca çarpan kamyon araçlara ağır hasar verdi.

Kazaya karışan otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları yerden elektronik makaslar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kazanın hemen ardından oluşan gürültü ile Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görev yapan emniyet mensupları bahçeye çıktığında adeta savaş alanına dönen bir kaza ile karşılaştı. Kaza sonrası kavşakta bulunan sinyalizasyon ve elektrik direkleri de hasar gördü.

Kaza yerine çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılan Uğur E.(58), Mert K.(26), Yasin İ.(25), Büşra A.(24) ve Kübra A.(29) yaralı halde kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıların kaza yerinden hastaneye nakledilmesi ardından yoldaki ve Bölge Trafik Denetleme Amirliği bahçesindeki araçlar vinç marifetiyle yerlerinden alındıktan sonra Bandırma Belediye Temizlik İşleri ve Karayolları ekiplerince temizlendi.

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