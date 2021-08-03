Hastane yanındaki yangın korkuttu

Bodrum'da bir yangın daha!

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Balıkesir'de Atatürk Şehir Hastanesi arkasında bulunan bir evin bahçesinde çıkan yangın korkuttu. Bölgedeki çok sayıda vatandaşın da söndürme çalışmalarına katıldığı yangına itfaiye müdahale etti.

Altıeylül’ün Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunun bir konutun bahçesinde yangın çıktı. Hastanenin arkasındaki evin bahçesinden yükselen dumanlar vatandaşları harekete geçirdi. İtfaiyeye haber verilmesinin ardından yangın bölgesine çok sayıda vatandaş da yardıma koştu. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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