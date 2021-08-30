Zafer Bayramını denizde dev Türk bayrağı açarak kutladılar

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında dalgıçlar denizde dev Türk bayrağı açtılar.

Balıkesir’in dünyaca ünlü dalış merkezleri arasında gösterilen Ayvalık ilçesinde dalgıçlar 30 Ağustos dolayısıyla denizde dev Türk bayrağı açtı. İlyosta adası açıklarında 30 dalgıç denizde dev Türk bayrağını her birlikte açtı ve saygı duruşunda bulundu. Dalış hocası Kubilay Kılıç, “Dalgıç arkadaşlarımız ile bu anlamlı günde böyle bir faaliyet yaptık. Misafirlerimiz ile birlikte deniz yüzeyinde dev bir Türk bayrağı açarak kutlamalara denizden de katılmak istedik” dedi.

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