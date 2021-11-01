Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

Balıkesir'de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
Balıkesir Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden tribündeki yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin bakımda olması nedeniyle maçlar Balıkesir Üniversitesi Stadyumuna alındı. Pazar günü 2 maça ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde ŞabanlarsporBalya Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor Altınovaspor maçları oynandı.
Oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ise şu şekilde oluştu;
Süper Amatör Lig A grubu;
1966 Edremitspor 30 Yeni Sanayispor
Dursunbey Belediyespor 23 Küçükköyspor
Gaziosmanpaşa 22 Altıonovaspor
Gömeç Belediyespor 10 Barbarossefa
Adaspor 10 Havran Fatih Belediyespor
Süper Amatör Lig B grubu;
Şabanlarspor 07 Balya Belediyespor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 10 Susurlukspor
Gönen Reşadiye 31 Bandırma Sanayispor
Sındırgı Belediyespor 20 Gönen Karşıyakaspor
Kepsut Belediyespor 20 Erdekspor
Bölgesel Amatör Lig Bölge 8 Grup 2 ;
Ayvalıkgücü Belediyespor 10 Bandırma Etispor
Bigadiç Belediyespor 02 Bigaspor
Burhaniye Belediyespor 10 Altınova Belediyespor
Yalova Kadıköyspor 00 Gönen Belediyespor
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