Balıkesir'de amatör futbol heyecanı başladı

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Balıkesir'de Amatör Futbol heyecanı uzun bir aranın ardından hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Balıkesir Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçlarla amatör futbola gönül veren sporseverler yeniden tribündeki yerlerini aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları yeniden başladı. Ali Hikmet Paşa Spor tesislerinin bakımda olması nedeniyle maçlar Balıkesir Üniversitesi Stadyumuna alındı. Pazar günü 2 maça ev sahipliği yapan Balıkesir Üniversitesinde ŞabanlarsporBalya Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor Altınovaspor maçları oynandı.

Oynanan maçların ardından haftanın sonuçları ise şu şekilde oluştu;

Süper Amatör Lig A grubu;

1966 Edremitspor 30 Yeni Sanayispor

Dursunbey Belediyespor 23 Küçükköyspor

Gaziosmanpaşa 22 Altıonovaspor

Gömeç Belediyespor 10 Barbarossefa

Adaspor 10 Havran Fatih Belediyespor

Süper Amatör Lig B grubu;

Şabanlarspor 07 Balya Belediyespor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 10 Susurlukspor

Gönen Reşadiye 31 Bandırma Sanayispor

Sındırgı Belediyespor 20 Gönen Karşıyakaspor

Kepsut Belediyespor 20 Erdekspor

Bölgesel Amatör Lig Bölge 8 Grup 2 ;

Ayvalıkgücü Belediyespor 10 Bandırma Etispor

Bigadiç Belediyespor 02 Bigaspor

Burhaniye Belediyespor 10 Altınova Belediyespor

Yalova Kadıköyspor 00 Gönen Belediyespor

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