Öğrencilere ilk yardım dersi verdiler

Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine ilk ve acil yardım eğitimi verdi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Kayapa mahallesinde öğrenciler ilk yardım ve acil yardım eğitimi aldı. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında öğretim görevlisi Vacide Ancın ve öğretim görevlisi Salih Tosun koordinatörlüğünde "İlk Yardım Farkındalıktır" sloganı ile gerçekleşen eğitim gün boyu sürdü. Öğrencilere yaralanmalar, kanamalar, zehirlenmeler, kırık ve hava yolu tıkanmalar gibi temel ilk yardım konuları senaryo eşliğinde uygulamalı olarak yaptırıldı. Ayrıca proje kapsamında; anasınıfı ve ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerine yönelik yüz boyama etkinliği ile birlikte 112 mesleği tanıtıldı ve 112’nin aranması gereken durumlar hakkında bilgiler verildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen eğitimlere çok sayıda öğrenci katıldı.

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