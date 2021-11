Belediye Başkanları Bandırma' nın geleceğini konuştu.

Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği (BANSİAD) ' nin Kasım ayı olağan toplantısına konuk olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma' da yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında iş insanlarına bilgi verdi.

Bandırma Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BANSİAD) tarafından, birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi. Yemek öncesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’u makamında ziyaret etti. Kurumlar arası çalışmaların konuşulduğu ziyaretin ardından her iki başkan da davete katıldı. BANSİAD Yönetim Kurulu ve üye iş insanlarının yanı sıra; Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) Başkanı Abdullah Bekki’nin de katıldığı davetin ana teması Bandırma’nın bugünü ve geleceği idi. BANSİAD Başkanı Funda Dedeoğlu yaptığı açılış konuşmasında davetlilere teşekkür ederek, planlı ve doğru gelişim için tüm kurumlar arasında gönülden ve tam bir uyumun önemine dikkat çekti. GÜNMARSİFED Başkanı Abdullah Bekki de benzer bir konuşma yaparak, bölgenin büyük yatırımlar için cazibe merkezi olduğunu, il ve ilçe belediyelerinin, STK’ların, tüm birlik ve meslek odalarının uyumlu çalışmasının ekonomik kalkınmaya büyük etkisi olacağına vurgu yaptı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 1/5000’lik planların önemini ve bu konuda yapılan çalışmaları dile getirerek: “Eğitimde, sanayide ve tüm alanlarda teknoloji büyük hızla ilerliyor. Bunun gerisinde kalmamız söz konusu olamaz. Bandırma Belediyesi olarak altyapımızı geleceğin şartlarına göre yapılandırıyor, personelimize bu konuda çeşitli eğitimler veriyoruz. Bandırmadaki küçük sanayi bölgemiz, esnafımızın beklentilerine ve çağımızda artan ihtiyaçlara cevap veremiyor. Mutlaka yeniden planlanması ve geleceğin Bandırmasına uygun hale getirilmesi gerekiyor. STK’lar ve meslek odaları ile bu konuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Onyedi Eylül Üniversitemiz ile kentimizdeki trafik ve ulaşım konusunda geleceğe yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz üniversite eğitimi için özellikle Bandırma’yı tercih ediyor. Bandırmamızın; toplumsal barışın, huzurun, güvenin, kültürün, sanatın çağdaş bir kenti olması gençlerimizin bu kenti seçmesinde çok önemli bir etken. Yeni açılan fakülteler ve üniversitemizin saygınlığı da tabi ki çok önemli. Ancak giderek artan barınma sorunu için öğrencilere uygun konut ve yurt yapılanmasına bugünden tezi yok başlanması gerekiyor. Biz Bandırma Belediyesi olarak, üniversite gençliğimizin ve tüm Bandırmalı hemşerilerimizin faydalanacağı yeni sosyal alanlar planlıyoruz. Çok yakında hayata geçecek Malta Park ve Yaşam Alanı projemiz onlardan biri. Bandırma ve bölgemizin geleceğinin planlanmasında, ekonomik ve teknolojik kalkınmada tüm resmi kurumlarla, paydaşlarımızla ve halkımızla bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da uyumlu şekilde çalışacağız. En önemli şartımız; Bandırma ve bölgemize yapılacak hiçbir yatırımın doğamızı, suyumuzu, toprağımızı, havamızı kirletmesini istemiyoruz” dedi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in; ilçe ve büyükşehir belediyeleri ile her tür iş birliği içinde, bu kenti yükseltmek ve geleceğe taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiği konuşmanın ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada; Bandırma Belediyesini özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmalarla çok başarılı bulduğunu, bu bölgeye yatırımların başladığını, yakın gelecekte bu yatırımların daha da artarak çeşitleneceğini, ilçe belediyeleri ve meslek birlikleri ile koordineli çalışmaları gerektiğini, tarıma uygun ekim alanlarının korunması adına çalışmaların sürdüğünü, Bandırma’nın büyük yatırımları hızla çektiğini, Bandırma sahil bandında yapacakları düzenlemeleri çok yakında duyuracaklarını dile getirdi.

BANSİAD Başkanı Funda Dedeoğlu katılımı ve yaptığı konuşma için Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Toplantıda daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuştu. Başkan Yılmaz, Bandırma girişindeki köprülü kavşak ve 1/5000 lik imar planı hakkında iş insanlarına bigi vererek şunları söyledi. "Yeni çıkan hızlı trenlerle ilgili kaygıdan dolayı üst geçitlerin yapım çalışmaları uzadı. Bütün trenlerin geçtiği yerlerde üst ve alt yapı arasındaki mesafenin 7.60 metre olacağına yönelik bir kural çıkmış. Bundan dolayı bütün sanat yapılarının rayıyla en üst noktasının 7.60 metre olması gerekiyor. Ahmet Edip Uğur döneminde hazırlanan projede ise yükseklik 5.90 olarak belirlenmiş. Bundan dolayı TCDD Genel Müdürlüğünde 7.60 olan yüksekliğin 5.90 olarak kabul edilmesi için ciddi zaman ayırdık. Ancak bu süre içerisinde TCDD Genel Müdürlüğünde yaşanan değişiklikler de projenin aksamasına neden oldu. Ancak şu anda projenin yapımı Bandırma’nın lehinde devam ediyor. Hastane kavşağına yapılacak üst geçitle ilgili her hangi bir problem yok. Yatırım programında var” dedi.

Bandırma ile ilgili 1/5000’lik planlarının gecikmesinin nedenlerine değinen Yılmaz “Tarım Bakanlığı planlarla ilgili parsel bazlı zemin etüdü ve toprak analizi istiyor. Büyükşehir olarak toprak analizleri konusunun Bandırma’yı zorlamayacak hale dönüştürmek için çalışıyoruz. Çünkü imarlı yerler tarım arazisi çıkarsa tekrar tarla vasfına dönüştürmemiz söz konusu olacak. Büyükşehir olarak bunu kurtarmak için uğraşıyoruz. Bu konuda bayağı mesafe kat ettik” ifadesini kullandı. Toplantı sonrasında Bansiad Başkanı Funda Dedeoğlu tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a plaket takdim edildi.

