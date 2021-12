Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor:0-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Ali Can Alp, Mert Bulut

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR :Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı( Dk. 60 Doğancan Davas) , Kenny, Okan Alkan, Landel( Dk.79 Akabueze) Caner Cavlun, Pucko( Dk. 79 Manaj), Burak Süleyman( Dk. 60 Guido Koçer)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya(Dk. 76 Cajıc) , Ethemi ( Dk.85 Emir Kaan Gültekin), Inainfe, Melih Kabasakal, Ali YaşarSARI KARTLAR: ,Dk. 51 Muammer Sarıkaya ( İstanbulspor A.Ş.) Dk.90+1 Lokman Gör, Dk. 90+5 Guido Koçer ( Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Dos Santos( Bandırmaspor)

Spor Toto 1 Lig'in 19'uncu haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

43'ncü dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bandırmaspor'da Kerim Avcı'nın sert şutu kaleciden döndü. Defans topu uzaklaştırdı. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca her iki takımda soyunma odasına golsüz berabere girdi.

48'nci dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında ceza alanı içine gelen topa gelişine sert vuran Burak Süleyman'ın şutu kaleciden döndü. Atağın devamında top kaleci Muhammed gole izin vermedi. kaldı.

67'nci dakikada İstanbulspor serbest vuruş kazandı. Ceza alanı dışından Melih Karasakal'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca her iki takımda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

