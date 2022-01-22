Balıkesir´de 68 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

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Fatih Emrah ERDOĞANRamazan FİLİZ/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün gece saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. İl merkezinde ise kar ince bir örtü oluşturdu.

Dağlık bölgede yer alan Dursunbey ilçesinde 39 Balya'da 1, Savaştepe'de 13, Gönen'de 6, Kepsut'ta 5, Karesi'de 1 ve Altıeylül ilçesinde de 3 kırsal mahallenin yolu kapandı. Ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Yağışın etkisini yitirmesiyle mahallelere kısa sürede ulaşımın sağlanması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ

2022-01-22 17:33:32



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