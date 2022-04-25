Balıkesir'de 48 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde 'Huzur' operasyonları dahilinde yaptıkları ayrı ayrı asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Havran ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda 34 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kesici bıçak ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Radarla Hız Denetimi” yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda; 853 araç kontrol edilirken, 51 araca 30 bin 898 TL idari para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.

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