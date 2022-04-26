BUBFA’da Gezi ve Fotoğrafçılık Atölyesi iki etkinliğe imza attı

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde, BUBFA “Gezi ve Fotoğrafçılık Atölyesi” dahilinde “Ritim Atölyesi” ise “Ahşap Baskı” etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliklere, Cem Güneri, Gamze İlerçi, BUBFA Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, BUBFA Gezi Kulübü Danışman Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, fakülte bünyesindeki diğer akademisyenler ve BUBFA öğrencileri de her iki etkinlikte de hazır bulundu.

BUBFA’daki ilk etkinlikte, Cem Güneri ve ekibi hazır olarak bulundu. Bu etkinlikte, BUBFA öğrencilerine ritmin hayatımızdaki yeri ve öneminden bahsedilirken, aynı zamanda bulunan müzik aletleriyle beraber uygulamalı olarak bazı ritimler çalınarak öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğlenceli vakit geçirilmesi sağlandı. İkinci olarak gerçekleştirilen ahşap baskı etkinliğinde ise, konuk Gamze İlerçi ile birlikte BUBFA öğrencileriyle beraber getirilen tişort ve bez çanta gibi malzemeleri geri dönüştürüp farklı figürlerle baskı çalışması yapıldı.

BUBFA Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban gerçekleştirilen her iki etkinliğe ilişkin, “Bu gibi etkinlikler fakültemizin tıpkı bilime olduğu gibi sanata da ne kadar olumlu baktığını yansıtıyor. İlerleyen dönemde de gerçekleştirilecek olan bu gibi etkinliklere BUBFA Dekanlığı olarak destek sağlamaya devam edeceğiz.” diyerek dekanlık olarak bu gibi etkinliklere verdikleri önemi vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.