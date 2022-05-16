Burhaniyeli muhtar engellileri yalnız bırakmadı

Burhaniye ilçesinde, Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey, mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine sahip çıkarken, engellileri de yalnız bırakmadı. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinin düzenlediği etkinliğe katılan Kocabey, çiçek takdim ederken, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Şube Başkanı Gürsel Vardar ve dernek üyeleri ile sohbet eden Yalçın Kocabey, mahalledeki bütün etkinliklere katılmaya gayret gösterdiğini söyledi. Muhtar Yalçın Kocabey’e teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, “Muhtarımız her yanımızda olmaktadır. Onun için bizim yanımızda özel bir yeri vardır. Kendisini çok seviyoruz” dedi.

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