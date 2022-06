AK Parti Balıkesir'den Türkiye Çevre Haftası açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı bünyesindeki Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, 81 il teşkilatında, eş zamanlı düzenlediği, ortak basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Nuri Çakmak, “AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır” dedi.



AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Nuri Çakmak, AK Parti iktidarlarında çevreye verilen önemi dile getirdi. Çakmak 20 yıllık iktidarlarında çevre kirliliğinden iklim değişikliğine, ağaçlandırma çalışmalarından Millet Bahçelerine kadar birçok projeye imza attıklarını ifade etti.



“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

AK Parti Balıkesir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Nuri Çakmak yaptığı açıklamada, “Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır. Bu yıl ise, 17 Haziran haftası Sn. Cumhurbaşkanı’mızın imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.



“Çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık”

AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana çevreyle ilgili yaptığı çalışmalardan bahseden Çakmak, “AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde; çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık Sıfır Atık’ı, Sıfır Atık Mavi’yi, Geleceğe Nefes’i, Millet Bahçeleri’ni, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta; bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına “sessiz devrimler” olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık” ifadelerini kullandı.



“İklim değişikliğiyle mücadelemiz sürüyor”

İklim değişikliğiyle mücadele konusuna da değinen Nuri Çakmak, “İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa’da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı yüzde 9,6’dan yüzde 11,9’a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi Millet Bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık. Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki; bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir” dedi.



“Balıkesir’de birçok projeye imza attık”

Balıkesir’de çevreyle ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler veren Çakmak, “Ülkemizde bütün bu gelişmeler olurken, Balıkesir’imize 12 Adet Millet Bahçesi, (1.554.681 m2) kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Balıkesir’de; Çamlık ve Karesi Millet Bahçesi, İvrindi, Kepsut, Susurluk, Havran, Gömeç, Savaştepe ile yapımı devam eden Bigadiç, Dursunbey Sazderesi, Sındırgı Çamlık ve Kışla Millet Bahçelerini hizmete sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Balıkesir’de 20192021 yılları arasında; 26.365 adet ağaç, 583.465 adet peyzaj bitkisi ile 2 milyon 312 bin 237 adet yazlık ve kışlık çiçek dikimi yapılmış olup kentin yeşil alan miktarının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yeşil alan varlığımızı 331 bin 803 m² Hektar artırdık. 25 bin 84 kilometre bisiklet yolu. Şehrimizin geleceğine yönelik Büyükşehir Belediyemizin nezdinde yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini 450 kwatta çıkardık. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından hizmete alınan 8 adet 137 bin kişi 25 bin 874 m3/gün kişi kapasite atıksu arıtma tesisi, 173 bin bin kişilik 24 bin 533 m³/gün kişi kapasiteli Bandırma Entegre Su Projesi Paket 1 Atıksu Arıtma Tesisi, 62 bin 750 bin kişilik 8.700 m3/gün kişi kapasiteli Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisine ait yapım çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizdeki katı atık transfer istasyonu sayısı 5’ten 11’e yükseltildi. Balıkesir İl genelinde 2021 yılı için toplamda 36 adet Mavi Bayraklı Plajımız bulunmaktadır. 2017 Yılında başlayan Mavi Bayrak çalışmalarımız her geçen yıl artarak devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

