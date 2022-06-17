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Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

Seçildiği günden bu yana Bandırmaspor markasını ülke çapında yükselten Başkan Onur Göçmez, başarılı çalışmalarının karşılığını da almaya başladı. İstanbulspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından Ecmel Sarıalioğlu'nun TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılmasından sonra toplanan 19 kulübün temsilcileri, yeni başkan olarak Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i seçti.

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