Balıkesir’in Bandırma tren seferleri tekrar başlıyor.

BalıkesirBandırma arasında olan tren seferleri, Pazartesi günü itibarı ile tekrar başlıyor.

Balıkesir Bandırma arası sefer 1 saat 39 dakika sürecek. Her gün Balıkesir’den Bandırma’ya saat 12:00 de başlayacak olan seferler, Bandırma’dan Balıkesir’e ise 16:00 da olacak. Ege Ekspres trenleri ile de irtibat kurulduğundan, Balıkesir’den aktarmalı olarak İzmir ve Eskişehir yönlerine de seferler düzenlenecek.

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