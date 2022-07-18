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Balıkesir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

DHA

Balıkesir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Elektrik direkleri yangında zarar gördüğü için 8 kırsal mahalleye dün geceden itibaren geçici olarak jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Karagöz Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangını, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarla birlikte kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan yaklaşık 7 saat boyunca gerçekleşen müdahalenin ardında kontrol altına alınan yangın sonrasında, gece boyunca soğutma çalışmaları devam etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından yaklaşık 50 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğü belirtilen yangına 11 uçak 8 helikopter ile havadan, Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 26 arazözün yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Darie Başkanlığı bünyesindeki 60 itfaiye aracıyla da karadan müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
8 KIRSAL MAHALLEYE JENERATÖRLERLE ELEKTRİK VERİLİYOR
Yangında kırsal Karagöz, Yoğunoluk, Ahmetölen, Karacaağaç, Sarıfaklar, Gedikler, Çömezler ve Ovacık Mahallelerinin elektrik direkleri zarar gördü. 8 mahalle elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri sorunun giderilmesi için çalışma başlattı. Gece saatlerinden itibaren söz konusu 8 mahalleye jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı. Bir yandan zarar gören direklerini yenileriyle değiştirilmesi için bölgeye 12 elektrik direği nakledildi. Direklerin dikilip, tekrar elektrik verilmesinin ardından jeneratörlerin devreden çıkarılacağı bildirildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Kepsut Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-07-18 19:34:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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