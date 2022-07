Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı Gökyüzü meraklıları Sındırgı’da buluştu

Türkiye’nin en karanlık bölgelerinden biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Gözören kırsal mahallesi Sarıcaova yaylasında 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen binlerce kişi eşsiz doğa içerisinde kamp kurdu.

Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin ilk gününde çocuklara gökyüzü bilimini anlatan eğitimler verildi ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Gökyüzü bilimcisi, Astronomi ve Uzay Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara alan, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gökyüzü şekilleri ile ilgili bilgi verdi. Gökyüzünün muhteşem dansını fotoğraflamak isteyenler ise hava kararmadan hazırlıklarını tamamlandı. Türkiye’nin en büyük el yapımı teleskopu da alanda yerini aldı. Havanın kararması ile birlikte ışıklar da kapatıldı, gökyüzü şekilleri Mert Koçer tarafından tanıtıldı. Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, kimileri teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı, kimileri de gökyüzünün muhteşem görselini fotoğraf karelerine sığdırmaya çalıştı. Samanyolu altında gökyüzü hatıra fotoğrafı da gökyüzü fotoğrafçısı Murat Yılmaz tarafından çekildi.

Çocuklara ve yetişkinlere özel çeşitli eğitimler ve gökyüzü gözlem etkinlikleri ile Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği 31 Temmuz’a kadar devam edecek.



Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da alanda katılımcılarla birlikte yer aldı

Etkinliğe katılanlarla bir araya gelen ve Sındırgı’da ilk olarak farklı bir etkinliğe daha imza attıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Pazar gününe kadar bu şölen devam ediyor. Yani bütün çocuklara bütün ailelere ne olursunuz çocuklarınızı alın gelin yani çok böyle yaşam boyunca görülmesi çok çok az nasip olan işlerden birisi olduğunu hatırlatıyor. Hepsini Sarıcaova’ya hemen Hisaralan kaplıcalarının üstünde Ulus Dağı’nın eteğindeki bu muhteşem alana bekliyor ve onları gecenin o kapkaranlıklar içerisinde muhteşem gökyüzünün fotoğrafıyla baş başa kalmaları için buraya davet ediyorum" dedi.

Bu tür etkinliklerin iletişimi güçlendirdiğini ve bilgilerini arttırdığını belirten, şenliğe Ankara’dan katılan Volkan Öğün ise, “Yani bu tür etkinliklerde iletişim, diğer arkadaşlarla buluşma ön plana çıkıyor. Tabi ki bireysel olarak da yapılabilir ama işte bu etkinlik halinde, grup halinde yapılması çekici hale geliyor. İşte arkadaşlarla buluşup bilgi paylaşımında bulunmak karanlık bir gökyüzünde aksaksız olarak görüntülerimizi, çekimlerimizi yapmak istiyorum" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Araştırma Görevlisi Vahit Oğuz Kiper de, “Sanırım çok ciddi bir karanlık olacakmış. Gökyüzü gözlemlerinden teknik olarak çok anlamıyorum ama bu açıdan sanırım çok önemli bir husus bu, onu duymuştum. O açıdan sanırım çok verimli bir etkinlik olacaktır. Ulaşımda çok fazla sıkıntı yaşamadık. Etkinlikle ilgili web sitesinde detaylı bilgiler vardı. Şuradan dönün buradan sapın gibi. O sayede çok fazla zorlanmadık. Geldiğimizde bir keşif yaptık bölgeye dair. İşte fiziki imkanları biraz öğrendik. İşte yemek yiyebileceğimiz yerler çadırımızı kurabileceğimiz yerler. Şu an için gayet güzel gidiyor diyebilirim. Etkinlikten beklentim yani aslında bu camia ile birlikte olmak bizim hoşumuza gidiyor. Yani gökyüzüne işte astronomide veya uzay bilimine ilgisi olan insanlarla bir arada olmak hoşumuza gidiyor. Yani burada olmak aslında bizim beklentimiz diyebilirim" dedi.

Astronomi ve Uzay Bilimcisi Prof. Dr. Ethem Derman ise, “Her akşam gökyüzünü tanıtıyoruz gelenlere. Gökyüzündeki takımyıldızları, gökyüzündeki parlak yıldızların adlarını, onları tanıtıyoruz. Onun dışında teleskopları kuruyoruz ve teleskoplarla gökyüzüne bakıyoruz. Teleskoplarla baktığımız gökyüzü teleskoplarla her zaman her şey gözükmez. Ama bugünlerde çok güzel, akşamları Satürn çıkıyor, daha sonra Jüpiter çıkıyor, daha sonra Mars çıkıyor, sabaha karşı da Venüs çıkıyor. Dolayısıyla 4 gezegeni birden görmek mümkün olacak. Geçenlerde hatta bir günde 5 gezegeni dahi gördük. Bunların programını yaptık. Bunların içerisinde neler var derseniz işte güneş saati yaparak güneşin nasıl size kolunuzdaki saati gösterdiğini anlatıyoruz. Onun uygulamasını yapıyoruz. Roket atışları yapıyoruz su roketi diye. Dolayısıyla Mars’a nasıl gideceğiz, Ay’a nasıl gideceğiz onların hikâyesini anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarla işte hayalimdeki uzay diye bir resim yarışması yapıyoruz. Ve bu yarışmalar sonucunda da o çocuklara hediyeler vereceğiz" diye konuştu.

