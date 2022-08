Binlerce kişi gökyüzünün muhteşem dansını izledi Balıkesir’de 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi

Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Gözören kırsal mahallesi Sarıcaova yaylasında 1. Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleşti. Dört gün boyunca devam eden şenliğe Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden binlerce kişi katıldı. Gökyüzü bilimcisi, Astronomi ve Uzay Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Derman önderliğinde gerçekleşen şenlikte katılımcılar eşsiz bir doğada kamp kurdu, sabaha kadar gökyüzü ve gezegenleri izledi.

Alanında uzman ve amatör astrofotoğrafçılar gökyüzünün muhteşem dansını kadrajlarına sığdırmak için adeta yarış etti. Teleskoplarla gezegenler, yıldızlar gözlemlenirken, samanyolunun eşsiz güzelliği de kadrajlara yansıdı. Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Sındırgı Sarıcaova’da çıplak gözle gökyüzünün izlenebildiği gibi, muhteşem fotoğraflar çekildi.



Çocuklara gökyüzü bilimini sevdirmek adına eğitimler ve yarışmalar gerçekleştirildi

Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde dört gün boyunca çocuklara gökyüzü bilimini anlatan eğitimler verildi ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi. Su roketi yarışması ise çocuklardan daha çok velileri heyecanlandırdı. Su roketi yapımı sonrasında, açık havada su roketi gösterisi gerçekleştirildi. Gökyüzü bilimcisi, Astronomi ve Uzay Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Derman ise katılımcılara alan, yapılan etkinlikler ve görülebilecek gökyüzü şekilleri ile ilgili bilgi verdi. Uğur İkizler, Mert Koçer, Onur Atılgan, Murat Yılmaz, Hüseyin Kazan, Mustafa Yıldırım, Özgüç Bayrak tarafından gökyüzü fotoğrafçılığından, gökyüzü bilimine kadar çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlendi.



Işıklar kapatıldı, gökyüzü fotoğraflandı

Uğur İkizler tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük el yapımı teleskopu da alanda yerini aldı. Havanın kararması ile birlikte ışıklar da kapatıldı, gökyüzü şekilleri Mert Koçer tarafından tanıtıldı. Katılımcılar gökyüzü inceleme alanında buluşurken, kimileri teleskopla gezegenleri görmeye çalıştı, kimileri de gökyüzünün muhteşem görselini fotoğraf karelerine sığdırmaya çalıştı. Işık kirliliğinin önüne geçmek, gökyüzü şekillerinin daha net görülmesini sağlamak adına etkinlik boyunca alanda 21.0006.00 saatleri arasında kırmızı düşük enerjili ışıklar haricinde ışıkların yakılması yasaklandı. Samanyolu altında gökyüzü hatıra fotoğrafları da astrofotoğrafçı Murat Yılmaz tarafından çekildi.



İlk yıla rağmen yoğun katılım

Çocuklara ve yetişkinlere özel çeşitli eğitimler ve gökyüzü gözlem etkinlikleri ile Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği 7’den 70’e tüm katılımcıların ilgisini çekti. İlk yılı olmasına rağmen katılımın yüksek olması dolu dolu bir şenlik olmasını sağladı. Dört gün boyunca kamp kuranların yanı sıra on bine yakın kişi şenlik alanını ziyaret etti. Etkinliğe Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, il protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



"Katılımcılara gökyüzündeki objeleri izlettik"

Türkiye’nin en büyük el yapımı teleskopunu yapan ve çeşitli eğitimlerle etkinliğe katkı sağlayan Uğur İkizler, “Mudanya Bursa’dan geliyorum. Çarşamba günü geldik. Etkinlikten bir gün önce geldik. Çadırlarımızı kurduk, teleskoplarımızı kurduk. Gökyüzü çok harikaydı. 4 gece de çok güzeldi. Fotoğraflar çektik. Teleskoplarla gökyüzü gözlemleri yaptık. Katılımcılara gökyüzündeki objeleri izlettik. Birçoğu tabii ilk defa bakıyordu teleskoptan hayran oldular. İlgi çok yoğundu. Hem dışarıdan gelen arkadaşlar zaten bu işin içindeydi yani bunun için geldiler ama bu yöreden gelenler de çok ilgiliydi. Çok meraklıydı. O bizi çok mutlu etti tabii ki" dedi.



"Türkiye'nin en karanlık gökyüzlerinden biri"

Murat Yılmaz da İzmir Bornova’dan geldiğini belirterek, "Uzun zamandır fotoğrafçılık yapıyorum. Son 23 yıldır da astronomi fotoğrafçılığına merak saldım. Bu benim 5. veya 6. astrokampım. İlk defa Sındırgı’ya geldik. Buranın gökyüzünün çok harika olduğunu biliyorduk ama gelmek için de bir bahane lazımdı. Bu şenlik de bizim için harika oldu. Buradaki işte altyapı hazırlıkları, yiyecek, içecek, su, ıslak mekanlar, sinevizyon gösterileri oldukça iyiydi bizim için. Gökyüzü beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Daha kaliteli bir gökyüzü çıktı. Türkiye'nin en karanlık gökyüzlerinden biri. Yerel halk da burada çok yardımsever. Köyleri gezdik. Onlar yedirdiler içirdiler sağ olsunlar. Ağırladılar bizi" diye konuştu.

2017’de gökyüzü şenliklerine katılımcı olarak başlayan sonrasında çocuklara yönelik etkinliklerle şenliğe katkı sağlayan Esra Şahin, İzmir’den Sındırgı’ya bisikletle geldiğini söyleyerek, "İzmir’den geliyorum. 2017’de katılımcı olarak başladım. Sonra Ethem hocama, Mert hocama dedim işte ben nasıl yardımcı olabilirim. Şimdi atölyelere çocuklarla ilgili atölyeler hakkında yardımcı oluyorum. Burası çok güzel, çok sevdim. Ben İzmir’den de buraya bisikletle geldim. Manisa’dan yola çıktım. Akhisar’da bir gece kaldım. Oradan Sındırgı. Buraya da yaylaya da çıkayım diyordum ama arkadaşlar sağ olsun çok dik olduğu için izin vermediler. Buraya kamyonetle geldim ama buradan da İzmir’e dönüşümü bisikletle yapacağım" dedi.



"Sonsuzluk içeren gökyüzünde farklı bir âleme yolculuk gerçekleştireceğiz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Şimdi hep birlikte biz de merak içerisindeyiz. Burada pek çok uzaysever, gökbilimleriyle ilgilenen, astronomiye ilgi duyan amatörler, bilim insanları toplandılar. Gökyüzü Şenliği'nde hep birlikte farklı teleskoplarla gözlem yapacağız. Bilinmeyen o ufku, ufuk çizgisi olmayan sonsuzluk içeren gökyüzünde farklı bir âleme yolculuk gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Amaç gökyüzündeki yıldızları, bizim dünyamız dışındaki evreni seyretmek"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, “Şu anda Sındırgı Ulus Dağı eteklerindeyiz. Gerçekten Türkiye’nin her yerinden, hatta uluslararası ölçekte gelmiş insanlar var. Amaç gökyüzündeki yıldızları bizim dünyamız dışındaki evreni seyretmek. Biz de çok keyif aldık. Ben ilk kez bu kadar net görüyorum. Burası Karanlık Alan Parkı ilan edebileceğimiz bir yer. Şu anda kamera çekimi yapılırken benim yüzüme kırmızı ışık tutuyorlar çünkü gökyüzünü seyreden teleskoplar karanlık alan dediğimiz alanda bu aydınlatan flaş şeklinde bütün ışıklar gökyüzünü seyretmeyi engellediğinden dolayı şu anda buradaki binlerce insan bu konuda hassas bir şekilde dikkat ediyorlar. O yüzden karanlık alanı, karanlık olma özelliğini kaybetmesin diye kırmızı ışık, o da zorunluysa kullanılıyor” dedi.



"Ne kadar dünyamızı tanırsak o kadar biz kendimizi güvende hissediyoruz"

Bu tür şenliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise bölgenin çok önemli bir özelliği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kışın mayıs ayına kadar kar kaldığı gibi ormanların içerisinde bitki örtüsü olarak 33 tane de endemik bitkiyi barındıran bir nokta. Ama yer Türkiye’de özellikle Ege ve Marmara bölgesinde zifiri karanlık dediğimiz çok orijinal bir his saklıyor. Bu da özellikle gökyüzünü gözlemle alakalı müthiş işler çıkarmasına sebebiyet veriyor. Yani burada gökyüzünü en iyi izleyebileceğiniz, galaksileri en iyi görebileceğiniz ve muhteşem fotoğraflar çekebileceğiniz bir nokta olduğunu keşfettik. Ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptığımız bir proje ile Türkiye’de çok az yapılan bir Gökyüzü Gözlem Şenliğini burada yapma kararı aldık. Ve katılım muhteşem oldu. Burada özellikle öğrencilerimiz, farklı kesimlerden insanlar gökyüzüne meraklı olan insanlar buraya Prof. Dr. Ethem Derman öncülüğünde gökyüzünü sevenler, gökyüzünü fotoğraflamak isteyenler, gökyüzünle alakalı ilginç şeyler olmasını isteyenler buraya toplandılar. Özellikle Sındırgı’daki öğrencilerimizi, insanlarımızı buraya toplayarak bizler burada o gizemli yapısını gökyüzünün öğrencilerimize öğretmek istedik. Çünkü ne kadar dünyamızı tanırsak o kadar biz kendimizi güvende hissediyoruz."



"Etkinlikten en çok çocuklar yararlandı"

Organizasyon ve eğitimlerde yer alan Prof. Dr. Ethem Derman güzel bir katılım olduğunu belirterek, “Gözlem şenliği yaptık. Nerede; Sındırgı Sarıcaova yaylasında yaptık. Yaklaşık bin 400 metre yukarıda. Güzel bir etkinlik oldu. Yaklaşık toplam bin kişiyi geçtik katılanların sayısını görürsek. Çünkü bazıları 1 gün kaldı bazıları 3 gün kaldı. 10 gün kalanlar bile vardı düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla uzun, çok sayıda katılımcının olduğu güzel bir etkinlik oldu. Son gün Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız herkes geldi, protokol de buradaydı. Onlara da gökyüzünü tanıttık. Onlara da gökyüzünü tanıtınca hoşlarına gitti. Ama bu etkinlikten en çok çocuklar yararlandı. Çünkü onlara çok güzel atölye çalışmaları yaptırdık. O atölye çalışmalarında işte gök haritası, gökyüzü haritası yaptılar. Güneş saati yaptılar, resim yarışması yaptılar" diye konuştu.

Astrofotoğrafçı Taner Selamet de, "İstanbul’dan geliyorum. Astrofotoğraf çekiyorum. Geceleri burada çok güzel bir samanyolu var. Onu çekmek için geldik. Gerçekten güzel fotoğraflar çıkardığımızı düşünüyorum. İstanbul’a gidince fotoğrafları işleyip daha güzel hale getireceğiz. Burada belediyenin de güzel çalışmalarını gördük. Her tarafı suladılar. Tuvalet güzeldi. Tekrar gelmeyi umut ediyorum önümüzdeki sene için. Bakalım kısmet diyelim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.