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Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Balıkesir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

Balıkesir merkezli siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
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AA

Balıkesir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kentte yaşayan bir kişinin, "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" yöntemiyle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin incelemeleri sonucu, zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden az para yatırıp çok kazanmayı vadeden "kaldıraç sistemi" ile bu kişiyi 576 bin lira dolandırdığı anlaşıldı.

Yüksek kazançlı "forex" işlemleri için yatırım danışmanlığı yapma vaadinde bulunan şüphelilere yönelik çalışmasını genişleten ekipler, dolandırıcılığın Balıkesir'in yanı sıra Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul'daki 19 kişilik suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 16 şüpheliyi yakaladı. Diğer zanlılardan ikisinin cezaevinde, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 16 sim kart, flaş disk, 3 SD kart ele geçirildi.

Zanlıların, sosyal medya hesaplarından 20 günde 43 kişiyi dolandırarak 5 milyon 100 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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